Deprem sonrası yükselen kira fiyatları, TOKİ konutlarının teslim edilmesiyle düşüşe geçti. Hatay’da bazı evler 5 bin TL’ye kadar kiraya veriliyor.

2023 yılında yaşanan büyük depremin ardından kira fiyatlarının hızla yükseldiği Hatay’da tablo tersine dönmeye başladı. Özellikle son dönemde teslim edilen deprem konutlarıyla birlikte piyasada ciddi bir kira düşüşü yaşanıyor.

Şehirde konut arzının artmasıyla birlikte hem kiralık ev seçenekleri çoğaldı hem de fiyatlar aşağı yönlü hareket etmeye başladı. Emlak piyasasında konuşulan rakamlar artık dikkat çekici seviyelere indi.

KİRALAR 5 BİN TL’YE KADAR GERİLEDİ

Emlak sektöründe faaliyet gösteren Jülide Özkan, kira fiyatlarının konum, kat ve cephe gibi faktörlere göre değiştiğini belirtiyor. Ancak genel tabloya bakıldığında 5 bin TL ile 12 bin TL arasında geniş bir aralık oluştuğu görülüyor.

Özkan’ın verdiği bilgilere göre bazı ev sahipleri dairelerini boş kalmaması için 5 bin TL’ye kadar kiraya vermek zorunda kalıyor. Ortalama kira seviyeleri ise genellikle 7 bin – 13 bin TL bandında seyrediyor.

Garip ama… geçen yıl aynı evlere 12-15 bin TL isteyenler vardı.

TOKİ KONUTLARI PİYASAYI DEĞİŞTİRDİ

Kira fiyatlarındaki düşüşün en önemli nedeni ise TOKİ konutlarının teslim edilmesi. Deprem sonrası hızla başlatılan inşa süreciyle birlikte şehirde ciddi bir konut arzı oluştu.

Bu durum kiralık ev piyasasında dengeleri değiştirdi. Artan seçenekler karşısında kiracılar daha güçlü hale gelirken, ev sahipleri de fiyat kırmak zorunda kaldı.

Bir diğer önemli etken ise devlet tarafından açıklanan konut taksitleri. Vatandaşlar artık kira yerine taksit ödemeyi tercih edince, kiralık dairelere olan talep de kısmen azaldı.

YAZ AYLARINDA HAREKETLİLİK BEKLENİYOR

Hatay’da önümüzdeki süreçte kira piyasasının yeniden hareketlenmesi bekleniyor. Özellikle konteyner kentlerin boşaltılmasıyla birlikte çok sayıda vatandaşın kalıcı konutlara geçmesi öngörülüyor.

Bu durum kısa vadede talebi artırabilir. Ancak uzmanlara göre konut arzı da yüksek olduğu için kira fiyatlarında büyük bir sıçrama beklenmiyor.

Yani… fiyatlar düşmüş olabilir ama herkes hâlâ temkinli.

GÜNLÜK HAYATA ETKİSİ

Kira fiyatlarındaki bu gerileme, özellikle dar gelirli vatandaşlar için önemli bir rahatlama anlamına geliyor. Türkiye genelinde kiraların hızla arttığı bir dönemde, Hatay’daki bu tablo dikkat çekiyor.

Bugün birçok şehirde 1+1 dairelerin bile 10 bin TL’nin altına zor bulunduğu düşünüldüğünde, Hatay’da 5-7 bin TL bandındaki kiralar ciddi bir fark yaratıyor.

Tabii herkes için geçerli değil… merkeze yakın yerlerde fiyatlar hâlâ yüksek.