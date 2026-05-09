Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Kazakistan uyruklu Darya Öztürk, evinde hareketsiz halde bulundu. Yerel kaynakların aktardığına göre, Liman Mahallesi 31. Sokak'taki beş katlı apartmanın birinci katında meydana gelen olayda, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Öğle saatlerinde 11.30 sıralarında eşi tarafından fark edilen durum, hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, dairede yaptıkları ilk incelemede kadının yaşam belirtisi göstermediğini tespit etti. Olay yerine çağrılan belediye tabibi, durumu şüpheli ölüm olarak raporladı.

ŞÜPHELİ ÖLÜM ÜZERİNE ADLİ TIP SÜRECİ BAŞLADI

Doktorun raporu doğrultusunda olay yerine savcı ve Olay Yeri İnceleme ekipleri yönlendirildi. Dairede yürütülen kapsamlı adli çalışmaların tamamlanmasının ardından Darya Öztürk'ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin ortaya çıkarılması amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Hayatını kaybeden kadının evli olduğu ve yedi yaşında bir kız çocuğu bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

YERLEŞİK YABANCILARIN GÜVENLİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Antalya merkez ve Alanya gibi yabancı nüfusun yoğun yaşadığı bölgelerde meydana gelen bu tür adli vakalar, bölgedeki yerleşik yabancılar tarafından da yakından takip ediliyor. Özellikle Konyaaltı ve Alanya'da ikamet eden uluslararası topluluklar, olası yansımaları ve adli sürecin sonucunu bekliyor. Güvenlik güçleri, şüpheli ölümün kesin nedenini belirlemek üzere çalışmalarını sürdürüyor.