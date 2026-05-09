MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 5. ayağı olan Fransa Grand Prix'sinde heyecan sprint yarışıyla başladı. Le Mans kentindeki 4,1 kilometrelik Bugatti Pisti'nde gerçekleştirilen mücadelede, Prima Pramac Yamaha adına yarışan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu 14. sırayı elde etti.

Yayımlanan resmi derecelere göre, sprint yarışını Aprilia Racing takımının İspanyol pilotu Jorge Martin 19:46.830'luk süresiyle birinci tamamladı. Dünya Superbike'ta daha önce 3 kez zirveye çıkan ve MotoGP'de yarışan ilk Türk sporcu unvanını taşıyan Razgatlıoğlu'nun performansı, motor sporları çevrelerinde dikkatle takip ediliyor.

ANA YARIŞ YARIN

Hafta sonunun en önemli etkinliği olan Fransa Grand Prix'si ana yarışı, 27 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Büyük mücadele, yarın Türkiye Saati ile (TSİ) 15.00'te motor sporları tutkunlarıyla buluşacak.

ALANYA'DAKİ YANSIMALARI

Uluslararası arenadaki bu gelişmeler, Alanya'daki geniş motor sporları topluluğu tarafından da yakından takip ediliyor. Özellikle ilçedeki motosiklet kulüpleri ve spor tutkunları, Türkiye'yi temsil eden sporcuların organizasyonlardaki muhtemel etkisini ve pist performanslarını ilgiyle izlemeye devam ediyor.