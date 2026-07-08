ALANYA'NIN simge noktalarından biri ve her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan mavi bayraklı Kleopatra Plajı, bu kez kötü görüntülerle gündeme geldi. Sahil bandında bulunan rögar hattından taşan pis su ve çevreye yayılan ağır koku, plajda bulunan vatandaşlar ile turistleri isyan ettirdi.

SICAK HAVAYLA KOKU ARTTI

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte rögar hattından yayılan kötü kokunun daha da yoğunlaştığı belirtilirken, deniz keyfi yapmak isteyen vatandaşlar ve turistler durumdan rahatsız oldu. Özellikle plaj çevresinde hissedilen ağır koku nedeniyle bazı turistlerin sahilden ayrıldığı gözlendi.

TURİZME GÖLGE DÜŞÜRÜYOR

Alanya'nın en önemli turizm değerlerinden biri olan Kleopatra Plajı'nda yaşanan çevre kirliliği, hem bölge esnafının hem de tatilcilerin tepkisini çekti. Dünyaca ünlü plajda yaşanan görüntülerin turizm sezonunun en yoğun döneminde ortaya çıkması, "Alanya'nın vitrini bu manzarayı hak etmiyor" yorumlarına neden oldu. Vatandaşlar, kötü koku ve pis su sorununun bir an önce giderilmesini isteyerek, özellikle yaz sezonunda bu tür çevre sorunlarının Alanya'nın turizm imajına zarar verdiğini dile getirdi. (Şerife ÇOBAN)