Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nde yeni bölüm öncesi gerilim tırmanıyor. Nilay ve Çimen’in yaşadıkları olaylar, iki aileyi karşı karşıya getirirken izleyiciyi ekran başına kilitleyecek bir bölüm geliyor.

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı ve dizide tansiyon yine yükseldi. 27 Mart Cuma akşamı ekrana gelecek 130. bölüm öncesinde paylaşılan görüntüler, özellikle Nilay ve Çimen üzerinden ilerleyen hikâyede büyük bir kırılmaya işaret ediyor.

EMİR VE YAĞIZ ZOR DURUMDA

Dizinin yeni bölümünde işler giderek sarpa sarıyor. Emir, yaşadığı maddi ve psikolojik baskılar nedeniyle zor günlerden geçiyor. Bir noktada intiharın eşiğine kadar gelen Emir, yaşadıklarını ne ailesine ne de Çimen’in ailesine anlatabiliyor.

Yağız ise Nilay’ı evlilik konusunda ikna edemeyince farklı yollar deniyor. Ancak bu hamleler, Kızılcık Şerbeti Nilay evlilik krizi sürecini daha da karmaşık hale getiriyor.

NİLAY VE ÇİMEN KRİZİ BÜYÜYOR

Abidin’in istemeden kabul ettiği evlilik kararı, evdeki dengeleri bozuyor. Nilay’ın içine kapanması dikkat çekerken, kimseye derdini anlatamaması işleri daha da içinden çıkılmaz hale getiriyor.

Bir süreliğine rahatlama umudu doğsa da, olaylar kısa sürede yeniden karışıyor. Emir ve Çimen’in parasızlık nedeniyle sığındıkları pansiyonda yaşanan gelişme, adeta fitili ateşliyor.

Polis baskınıyla birlikte Kızılcık Şerbeti 130. bölüm neler olacak sorusu daha da merak edilir hale geldi. Bu olay, iki aile arasında büyük bir çatışmanın kapısını aralıyor.

Bir izleyici şöyle yazmış: “Her bölüm daha beter oluyor… bu sefer iş gerçekten koptu gibi.”

Aslında mesele sadece bir evlilik değil gibi. Herkes kendi derdinde, kimse kimseyi tam duymuyor…

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm tarihi belli oldu. Dizi, 27 Mart Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Yeni bölümde özellikle Nilay’ın sıkışmışlığı ve Çimen’in yaşadığı olayların sonuçları dizinin gidişatını değiştirecek gibi duruyor. Ve belki de bazı şeyler artık geri dönülmez bir noktaya gelecek…

KADRODA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Dizinin oyuncu kadrosunda Feyza Civelek, Selin Türkmen, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Erkan Avcı, Özge Borak, Yalçın Hafızoğlu, Gökberk Yıldırım ve Neslihan Yeldan gibi isimler yer alıyor.