Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde sabaha karşı saat 04.00 sularında meydana gelen olayda, borç anlaşmazlığı ölümle sonuçlandı. Bölge kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, 42 yaşındaki A.S., 40 yaşındaki Y.L. ve 40 yaşındaki Ömer Faruk Palili arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen gerilim bıçaklı kavgaya dönüştü ve Palili göğsünden yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ömer Faruk Palili, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİLER CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler A.S. ve Y.L., karakoldaki ifade işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği karşısına çıkarılan iki şüpheli, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

ADLİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Bölgedeki asayiş olaylarının yargı aşaması kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilen şüpheliler hakkındaki iddianamenin savcılık tarafından hazırlanmasının ardından, ağır ceza mahkemesinde yargılama sürecinin başlaması bekleniyor.