Galatasaray, kadrosuna kattığı Portekizli yıldız Rafael Leao için hazırladığı özel transfer klibini yayınladı. Sarı-kırmızılı kulübün yeni transferini taraftara duyurmak amacıyla hazırladığı video, transferin resmiyet kazanmasının ardından paylaşıldı. Böylece uzun süredir gündemde bulunan Leao transferi, kulübün tanıtım çalışmasıyla da duyurulmuş oldu.

LEAO TRANSFERİ RESMİYET KAZANDI

Galatasaray Sportif A.Ş., Rafael Leao'nun transferi konusunda Milan ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Resmi açıklamaya göre sarı-kırmızılılar, Portekizli futbolcunun bonservisi için Milan'a 38 milyon euro sabit transfer bedeli ödeyecek. Ayrıca Leao'nun ileride başka bir kulübe satılması halinde elde edilecek kârın yüzde 20'lik bölümü Milan'a verilecek.

Leao ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalandı. KAP'a bildirilen anlaşmaya göre Portekizli futbolcuya her sezon için net 10 milyon euro garanti ücret ödenecek. Böylece transferin hem kulüpler arasındaki bonservis şartları hem de futbolcuyla yapılan sözleşmenin temel mali koşulları kamuoyuna açıklanmış oldu.

İSTANBUL'DA TARAFTARLAR KARŞILADI

Transfer görüşmeleri için İstanbul'a gelen Rafael Leao, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde taraftarlar tarafından karşılandı. Galatasaray'ın resmi açıklamasında da Portekizli oyuncunun gelişinde yoğun taraftar desteği bulunduğu belirtildi. Leao, İstanbul'a gelişinin ardından yaptığı açıklamalarda Galatasaray'ın kendisini kadrosuna katmak için uzun süredir çaba gösterdiğini ifade ederek yeni dönem için heyecanlı olduğunu söyledi.

GALATASARAY'DAN ÖZEL TANITIM

Sarı-kırmızılı kulüp, resmi imzaların ardından Leao için özel bir transfer klibi hazırladı. Futbol kulüplerinin yüksek profilli transferlerde özel video ve sosyal medya içerikleri kullanması, transfer iletişiminin önemli parçalarından biri haline gelmiş durumda. Bu tür çalışmalar yalnızca oyuncunun kadroya katıldığını duyurmakla kalmıyor; taraftar etkileşimini artırmak, yeni transferin kulüp kimliğiyle buluşmasını öne çıkarmak ve dijital platformlarda görünürlük sağlamak amacıyla da kullanılıyor.

HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GÜÇLENMEK

Rafael Leao da imzanın ardından yaptığı açıklamada Galatasaray'a şampiyonluklar kazanmak için geldiğini ve gol ile asistleriyle takıma katkı sağlamak istediğini belirtti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise Portekizli futbolcunun özellikle Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında takıma önemli katkı sağlayacağına inandığını ifade etti. Galatasaray'ın hücum hattı için farklı isimleri gündemine aldığını daha önce aktardığımız transfer sürecinin ardından sarı-kırmızılıların Leao hamlesi, takımın hücum hattındaki seçeneklerini artırmaya yönelik önemli bir transfer olarak öne çıktı.

TRANSFERLERDE RESMİ SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Halka açık spor şirketlerinde önemli transfer anlaşmaları yalnızca kulübün sosyal medya duyurusuyla tamamlanmıyor. Görüşmelerin ve anlaşmanın yatırımcıları ilgilendiren aşamalarının Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden açıklanması gerekiyor. Bu nedenle transfer dönemlerinde kulüpler önce görüşmelerin başladığını, anlaşma sağlanması halinde ise bonservis bedeli, sözleşme süresi ve garanti ücret gibi temel mali şartları KAP üzerinden kamuoyuna bildiriyor. Galatasaray da Leao transferinde bu süreci izleyerek anlaşmanın mali çerçevesini resmi açıklamayla duyurdu.