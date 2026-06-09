CHP’de kurultay tartışmaları ve parti içi yönetim krizi, 9 Haziran’daki toplantılarla yeni bir aşamaya taşındı. Özgür Özel TBMM’de grup toplantısında konuşurken, Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi’nde partililere seslendi.

Kılıçdaroğlu, konuşmasında parti içindeki tartışmalara doğrudan gönderme yaptı. “Hep iyi niyetli davrandım. Zaman zaman iyi niyetim istismar edildi, farkındayım. Bir noktaya kadar. O noktaya gelince kusura bakmayın deyip kesip atacağız” dedi.

CHP kurultayları üzerinden yürüyen iddialara da değinen Kılıçdaroğlu, “CHP kurultaylarında para olmaz, pul olmaz, çıkar olmaz” ifadelerini kullandı. Partinin “arınması” gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz” sözleriyle parti içindeki bazı isimlere açık mesaj gönderdi.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasındaki en sert çıkışlardan biri ise Özgür Özel’e yönelik oldu. “Hiçbir CHP Genel Başkanı yurt dışına gidip bize niye yardım yapmıyorsunuz diyemez” diyen Kılıçdaroğlu, CHP’nin dış politikada bağımsız çizgisini koruması gerektiğini savundu.

Kendisine yöneltilen “sarayın adamı” eleştirilerine de yanıt veren Kılıçdaroğlu, “Sen sarayı ne zaman eleştirdin?” diyerek karşılık verdi. Kılıçdaroğlu, geçmişte “Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir” dediğini hatırlattı.

Konuşmasında “mutlak butlan” sürecine de değinen Kılıçdaroğlu, bu davayı partiye taşıyanlardan hesap soracağını belirtti. “Ahlaki üstünlüğümüze vurulan bir darbedir. Kim kirlilikten medet umduysa onlara güle güle diyeceğiz” dedi.

Kılıçdaroğlu, parti içinde yeni bir kurultay mesajı da verdi. “Koltuk derdim yok. Kurultayı toplayacağım. Ahlaklı ve erdemli kurultayı elbette yapacağım” sözleriyle sürecin devam edeceğini duyurdu.

CHP’de aynı gün iki ayrı kürsüden verilen mesajlar, parti içindeki ayrışmanın kısa sürede kapanmayacağını gösterdi. Ankara’daki bu tablo, hem parti tabanında hem de muhalefet siyasetinde yeni tartışmaların kapısını açtı.