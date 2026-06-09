ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) açıkladığı verilere göre son günlerde Texas'ta buzağı ve keçilerde, New Mexico'da ise bir köpekte enfeksiyon tespit edildi. Böylece ülkede doğrulanan vaka sayısı beşe yükseldi.

1966'DAN BU YANA İLK VAKA

Yetkililer, Texas'ın Zavala County bölgesinde bulunan üç haftalık bir buzağıda tespit edilen enfeksiyonun, ABD'de 1966 yılından bu yana görülen ilk Yeni Dünya vida kurdu vakası olduğunu açıkladı. Parazit, geçmişte ABD'de tamamen ortadan kaldırılmıştı.

Uzmanlara göre son yıllarda Orta Amerika ve Meksika'da yeniden yayılmaya başlayan parazit, kuzeye doğru ilerleyerek ABD sınırlarına ulaştı.

PARAZİT NASIL ZARAR VERİYOR?

Yeni Dünya vida kurdu sineği, yumurtalarını hayvanların açık yaralarına veya doğal vücut açıklıklarına bırakıyor. Yumurtalardan çıkan larvalar ise ölü doku yerine canlı dokuyla besleniyor. Tedavi edilmeyen vakalarda ağır enfeksiyonlar, doku kaybı ve ölüm görülebiliyor. Parazit; sığır, keçi, köpek, yaban hayvanları ve nadiren insanları da etkileyebiliyor.

YAYILMA RİSKİ YAKINDAN İZLENİYOR

New Mexico'daki veteriner ekipleri, enfekte köpeğin bulunduğu bölgede detaylı saha incelemesi başlattı. Texas'ta ise karantina bölgeleri oluşturuldu ve hayvan hareketlerine yönelik ek kontroller devreye alındı. Yetkililer, önümüzdeki günlerde yeni vakaların görülebileceği uyarısında bulunuyor.

Florida Üniversitesi'nden böcek bilimci Edward Burgess ve diğer uzmanlar, özellikle yaz aylarında sinek popülasyonlarının artması nedeniyle riskin dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirtiyor.

KISIR SİNEK YÖNTEMİ DEVREDE

ABD, daha önce bu zararlıyı ortadan kaldırmak için başarıyla kullandığı kısır sinek tekniğini yeniden uygulamaya hazırlanıyor. Bu yöntemde laboratuvar ortamında kısırlaştırılan erkek sinekler doğaya salınıyor. Dişiler yalnızca bir kez çiftleştiği için, kısır erkeklerle eşleşmeleri popülasyonun zamanla azalmasını sağlıyor.

Yetkililer, bu yöntemin 1960'larda ABD'de parazitin tamamen ortadan kaldırılmasında kritik rol oynadığını hatırlatıyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ise şu ana kadar ülkede yerel kaynaklı insan vakası bildirilmediğini, insanlara yönelik riskin düşük seviyede olduğunu açıkladı.

Kaynaklar: USDA, CDC, AP News, Texas Animal Health Commission.