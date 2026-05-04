Gaziantep’te etkili olan süper hücre fırtınası sırasında hortuma kapılan araç hurdaya döndü. Sürücü ağır yaralandı.

Gaziantep’te öğle saatlerinden sonra etkisini artıran süper hücre fırtınası, kent genelinde ciddi hasara yol açtı. Kısa sürede şiddetini artıran yağışla birlikte dolu, fırtına ve hortum aynı anda görüldü. Cadde ve sokaklar suyla dolarken, özellikle alt geçitler ve köprü altlarında su birikintileri oluştu.

AFET ŞEHRİ FELÇ ETTİ

Şiddetli hava koşulları nedeniyle birçok noktada çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ve su baskınları yaşandı. Bazı bölgelerde dereler taştı, araçlar yollarda mahsur kaldı. Kentte günlük yaşam saatler içinde durma noktasına geldi.

HORTUMA KAPILAN ARAÇ PARÇALANDI

Olayın en ağır yaşandığı noktalardan biri Oğuzeli ilçesi oldu. Oluşan hortumun ortasında kalan bir araç, metrelerce savruldu. Hortumun içinde sürüklenen araç kullanılamaz hale gelirken, sürücü ağır yaralandı.

Olay sırasında çevrede bulunan bir kişinin de yaralandığı öğrenildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. O anlara tanık olan bir vatandaş, “Bir anda döndü… araç yerden kesildi gibi oldu” diyerek yaşananları anlattı.

KAMYONLAR DEVRİLDİ, VATANDAŞLAR PANİK YAŞADI

Aynı bölgede etkili olan hortum ve şiddetli rüzgar nedeniyle bazı kamyonlar devrildi. Çok sayıda araçta maddi hasar oluştu. Gaziantep süper hücre fırtınası hortum hasarı ile ilgili ekiplerin sahadaki çalışmaları sürüyor.

Yetkililer, bölgede yeni yağış ve fırtına ihtimaline karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.