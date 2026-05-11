Alanya ilçesinde güvenlik güçlerinin deniz kıyısındaki denetimleri sırasında yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundu. Keşefli Mahallesi sahil bölgesinde rutin devriye faaliyetlerini yürüten Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denizden karaya sürüklenmiş şüpheli bir paket tespit etti.

Yapılan detaylı incelemelere göre, kıyıya vuran ambalajın içerisinde tam 40 kilogram ağırlığında macun esrar olduğu anlaşıldı. Ekiplerin durumu rapor etmesi üzerine bölgede güvenlik önlemleri artırıldı ve muhafaza altına alınan uyuşturucu madde yasal işlemler için el konuldu.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLİYOR

Akdeniz açıklarındaki olası yasadışı sevkiyatlar sırasında denize atıldığı veya akıntıyla sürüklendiği değerlendirilen bu tür maddelerin tespiti, bölgedeki kıyı güvenliğinin önemini gösteriyor. Alanya Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı tarafından olayın arka planını ve bağlantılarını aydınlatmak amacıyla geniş çaplı soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Yetkililer, turizm kenti Alanya'nın hem karadan hem de denizden güvenliğini sağlamak amacıyla uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini vurguladı. Ekiplerin sahil şeridindeki gözetim ve denetim faaliyetleri bölge genelinde devam ediyor.