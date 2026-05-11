Fenerbahçe'nin sezon başında orta sahayı güçlendirmek amacıyla kiralık olarak renklerine bağladığı Edson Alvarez'in Süper Lig macerası sona eriyor. Sarı-lacivertli yönetim, beklenen istikrarı sağlayamayan 28 yaşındaki oyuncunun yüksek maliyetli satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı ve bu durumu oyuncunun temsilcilerine resmen iletti.

TİGRES İLE PRENSİP ANLAŞMASI

İstanbul'da geçirdiği süre boyunca tüm kulvarlarda toplam 18 resmi maça çıkan ve yalnızca 1 asistlik katkı sağlayan Meksikalı futbolcunun yeni durağı da netleşmeye başladı. Meksika basınına yansıyan haberlere göre, ülkesine dönmeye sıcak bakan tecrübeli orta saha oyuncusu, Liga MX takımlarından Tigres ile prensipte anlaşmaya vardı. Opsiyonun devreye girmemesiyle birlikte transferin sezon sonunda resmiyet kazanması bekleniyor.

SÜPER LİG'DE TRANSFER HAREKETLİLİĞİ

Süper Lig'de Corendon Alanyaspor'un da rakiplerinden olan Fenerbahçe'deki bu kadro değişimi, Alanyalı futbolseverler ve spor kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor. Yüksek maliyetli yabancı oyuncuların ligden ayrılması ve kulüplerin bütçe planlamalarında değişikliğe gitmesi, takımların gelecek sezonki rekabet stratejilerini doğrudan etkiliyor. Alvarez'in ayrılığı, sarı-lacivertli ekibin orta saha rotasyonunda yeni arayışlara gireceğinin göstergesi olarak değerlendiriliyor.