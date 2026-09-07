Antalya'nın Kepez ilçesinde kuyumcuları hedef alan sahte altın şebekesi çökertildi. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü titiz soruşturma sonucunda, organize şekilde sahte altın satışı yapan 3 şüpheli tespit edildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını ve saha bulgularını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Emniyet birimlerinin aktardığına göre, Antalya sınırları dışında düzenlenen operasyonla zanlılar eş zamanlı olarak gözaltına alındı.

ARAMALARDA NELER ELE GEÇİRİLDİ?

Şüphelilerin saklandıkları adreslerde yapılan detaylı aramalarda, dolandırıcılıkta kullanıldığı düşünülen yüklü miktarda sahte altına el konuldu. Operasyon kapsamında ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen önemli miktarda Türk lirası ve döviz ele geçirildi.

SAHTE ALTIN VAKALARINA KARŞI HANGİ ÖNLEMLER ALINABİLİR?

Altın piyasasındaki hareketlilikle birlikte artış gösteren sahte ürün vakaları, esnaf için ciddi bir ticari risk oluşturuyor. Kuyumculuk sektöründe standart olarak uygulanan mihenk taşı ve ayar suyu kontrollerinin her işlemde istisnasız yapılması, bu tür organize dolandırıcılık girişimlerine karşı en temel güvenlik adımı olarak öne çıkıyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, "Nitelikli Dolandırıcılık" suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti tarafından tutuklanmalarına karar verilen şahıslar, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.