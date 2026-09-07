Alanya’da tatil için bulunduğu otelde denize atladıktan sonra ağır yaralanan 3 çocuk babası Arif Erman, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Erman’ın cenazesi, hastanedeki işlemlerin tamamlanmasının ardından memleketi Sakarya’nın Sapanca ilçesine getirildi.

SIĞ SUYA ATLADIKTAN SONRA AĞIR YARALANDI

Olay, Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Erman, otelin iskelesindeki koruma halatlarının üzerinden denize balıklama atladı. Suyun oldukça sığ olması nedeniyle ağır yaralanan Erman için cankurtaran ve sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Hastaneye kaldırılan Erman, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olayla ilgili ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde Erman’ın iskelede denize baktığı, ardından geriye doğru giderek koşmaya başladığı ve koruma bölümünü aşarak suya atladığı görüldü. Olayın meydana geldiği noktada denize atlamanın tehlikeli ve yasak olduğuna ilişkin uyarıların bulunduğu da haber kaynaklarına yansıdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

SAPANCA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Arif Erman’ın cenazesi işlemlerin ardından Sapanca’nın Akçay Mahallesi’ne getirildi. Öğle namazının ardından cenaze namazı kılınırken ailesi, yakınları ve sevenleri Erman’ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Helallik alınmasının ardından cenaze Akçay Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi.

SIĞ SUYA ATLAMAK CİDDİ YARALANMALARA YOL AÇABİLİYOR

Benzer kazalarda en büyük tehlikelerden birini, suyun derinliğinin dışarıdan doğru değerlendirilememesi oluşturuyor. Özellikle iskele, platform ve kayalık gibi yüksek noktalardan baş aşağı yapılan atlayışlarda su yeterince derin değilse baş ve boyun bölgesi doğrudan zemine çarpabiliyor. Bu nedenle derinliği ve su altındaki zeminin yapısı kesin olarak bilinmeyen noktalardan suya atlanmaması, işletmeler ile yetkililer tarafından konulan yasak ve uyarılara uyulması hayati önem taşıyor.

KAZA SONRASI İLK MÜDAHALE DE ÖNEMLİ

Suya atlama sonrasında baş, boyun veya omurga yaralanmasından şüphelenilen durumlarda bilinçsiz müdahaleler ek hasar riskini artırabiliyor. Bu tür olaylarda mümkün olan en kısa sürede acil sağlık ekiplerine haber verilmesi ve yaralının güvenliği açısından profesyonel müdahalenin esas alınması gerekiyor. Otel ve plajlarda görev yapan cankurtaranların hızlı müdahalesi de özellikle boğulma ve ciddi travma vakalarında kritik önem taşıyor.

TURİZM TESİSLERİNDE GÜVENLİK UYARILARI

Alanya gibi deniz turizminin yoğun olduğu bölgelerde otellerin plaj ve iskeleleri yaz döneminde çok sayıda tatilci tarafından kullanılıyor. İskelelerde su derinliğinin değişebilmesi, deniz tabanındaki doğal yapılar ve kıyı koşulları nedeniyle belirlenen güvenlik sınırlarına uyulması gerekiyor. Uyarı levhaları, fiziksel engeller ve cankurtaran hizmetleri riskleri azaltmayı amaçlarken, tatilcilerin de özellikle atlamanın yasaklandığı alanlarda bu kurallara uyması benzer kazaların önlenmesi açısından önem taşıyor. Alanya’daki turizm tesislerinde yaşanan farklı olaylara ilişkin daha önce 5 yıldızlı bir otelde meydana gelen olayı da aktarmıştık.