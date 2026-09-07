TRENDYOL 1. Lig’in 6. haftasında Mardin 1969 Spor, sahasında Bodrum FK’yı konuk edecek. İki takım açısından da büyük önem taşıyan mücadelede ev sahibi ekip üst sıralardaki yerini güçlendirmek, konuk ekip ise kötü gidişata son vermek için üç puan mücadelesi verecek.

MAÇ SAAT 20.00’DE BAŞLAYACAK

Mardin 1969 Spor ile Bodrum FK arasındaki karşılaşma 7 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Mücadele, 21 Kasım Şehir Stadyumu’nda oynanacak.

MARDİN 1969 SPOR-BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği Mardin 1969 Spor-Bodrum FK karşılaşması beIN Sports Max2, TRT Kurdi ve Tabii 6 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MARDİN 1969 SPOR 3 PUAN PEŞİNDE

Sezonun ilk 5 haftasında 9 puan toplamayı başaran Mardin 1969 Spor, ligde üst sıralarda yer alıyor. Sahasında oynayacağı karşılaşmada taraftar avantajını da kullanmak isteyen Mardin temsilcisi, Bodrum FK karşısında kazanarak puanını 12’ye çıkarmayı hedefliyor.

BODRUM FK ÇIKIŞ ARIYOR

İlk 5 haftalık bölümde 4 puan toplayan Bodrum FK ise Mardin deplasmanında çıkış yakalamak istiyor. Yeşil-beyazlı ekip, zorlu deplasmandan puan veya puanlarla ayrılarak ligdeki konumunu iyileştirmeyi amaçlıyor.

Saat 20.00’de başlayacak mücadelede iki takımın ortaya koyacağı performans merakla bekleniyor.