TRENDYOL Süper Lig’in 4. haftasında futbolseverleri Göztepe-Gaziantep FK mücadelesi bekliyor. İlk üç haftada galibiyetle tanışamayan Göztepe, taraftarı önünde kazanarak kötü gidişata son vermek isterken Gaziantep FK ise İzmir deplasmanındaki galibiyet hasretini bitirmeyi hedefliyor.

MAÇ SAAT 20.00’DE BAŞLAYACAK

Göztepe ile Gaziantep FK arasındaki karşılaşma 7 Eylül 2026 Pazartesi günü oynanacak. İzmir’de gerçekleştirilecek mücadelede ilk düdük saat 20.00’de çalacak.

GÖZTEPE-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig’in 4. haftasındaki Göztepe-Gaziantep FK karşılaşması beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi saat 20.00’den itibaren takip edebilecek.

GÖZTEPE İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR

Ligin ilk üç haftasında istediği sonuçları alamayan Göztepe, bir beraberlik ve iki mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, son iki lig karşılaşmasında Galatasaray’a 3-2, Gençlerbirliği’ne ise 1-0 mağlup oldu.

İzmir temsilcisi, Gaziantep FK karşısında taraftarının desteğini arkasına alarak sezonun ilk galibiyetine ulaşmayı hedefliyor.

GAZİANTEP FK’NIN İZMİR’DE HASRETİ UZUN

Gaziantep FK ise Göztepe deplasmanındaki kötü serisini sona erdirmek istiyor. Kırmızı-siyahlı ekip, rakibine konuk olduğu son 7 resmi karşılaşmada galibiyet elde edemedi. Bu süreçte 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK’nın İzmir’deki son galibiyeti Nisan 2016’da 1. Lig’de geldi.

İki takım arasında oynanan son iki Süper Lig karşılaşmasını ise Göztepe kazandı.

MUHTEMEL 11’LER

Göztepe: Gugeshasvili, Arda Okan, Taha, Bokele, Ege, Akonnor, Miroshi, Rhaldney, Andre Henrique, Juan, Janderson.

Gaziantep FK: Tobiasz, Luis Perez, Arda, Ulrich, Gidado, Kozlowski, Abena, Sorescu, Kerim Çalhanoğlu, Halil Dervişoğlu, Maxim.