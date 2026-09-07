İstanbul’da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık 8 yıldır aranan Tuğrul Başar, polis ekiplerinin çalışması sonucu Kadıköy’de yakalandı. Başar’ın yakalanmamak için kadın kılığında dolaştığı, üzerinde ise kız kardeşine ait kimlik bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan firari hükümlü, işlemlerinin yürütülmesi amacıyla polis merkezine teslim edildi.

2018'DEN BU YANA ARANIYORDU

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari hükümlülere yönelik çalışmalar kapsamında Tuğrul Başar’ın izini sürdü. Başar’ın, 2010 yılında Samsun’da işlenen “yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak hırsızlık” suçuyla bağlantılı kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle 28 Şubat 2018’den bu yana arandığı belirtildi. Yapılan çalışmalar sonucunda firari hükümlünün İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunduğu tespit edildi.

KADIN KILIĞINDA DOLAŞTIĞI TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerinin yürüttüğü takip sırasında Başar’ın kimliğini gizlemek ve yakalanmasını güçleştirmek amacıyla kadın kılığında dolaştığı belirlendi. Bir süre takibe alınan Başar, ekiplerin operasyonuyla gözaltına alındı. Üzerinde yapılan kontrolde kız kardeşine ait kimliğin bulunması, firari hükümlünün uzun süre boyunca kimliğini gizlemek için başkasına ait kişisel bilgileri kullandığı yönündeki tespiti de güçlendirdi.

BAŞKASININ KİMLİĞİNİ KULLANMAK AYRI BİR SUÇ

Türk Ceza Kanunu’nda, kişinin işlediği bir suç nedeniyle hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılmasını engellemek amacıyla başkasına ait kimliği ya da kimlik bilgilerini kullanması ayrıca suç olarak düzenleniyor. Bu nedenle Başar hakkında mevcut kesinleşmiş cezanın yanı sıra “başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak” suçundan da işlem başlatıldı. Böyle durumlarda kolluk birimleri, kimliğin gerçek sahibinin bilgilerinin hangi işlemlerde kullanıldığını da araştırabiliyor.

FİRARİ HÜKÜMLÜLER NASIL YAKALANIYOR?

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar, emniyet birimlerinin aranan şahıslar ekipleri tarafından yürütülüyor. Adres ve kimlik kontrolleri, saha çalışmaları ve hukuka uygun teknik incelemeler sonucunda kişinin bulunduğu yer tespit edildiğinde yakalama işlemi gerçekleştiriliyor. Yakalanan hükümlünün kimlik doğrulaması ve adli işlemleri tamamlandıktan sonra kesinleşmiş cezanın infazına ilişkin süreç işletiliyor.

KİMLİK KONTROLLERİNDE DOĞRULAMA ÖNEM TAŞIYOR

Başkasına ait kimlik kullanımının yalnızca firari kişilerin yakalanmasını güçleştirmediği, kimliğin gerçek sahibi açısından da çeşitli hukuki ve idari sorunlara yol açabileceği biliniyor. Bu nedenle kolluk kuvvetleri kimlik kontrollerinde yalnızca fiziki belgeyle yetinmeyip gerekli durumlarda sistem kayıtları ve kişisel bilgiler üzerinden doğrulama yapabiliyor. Şüpheli kimlik kullanımı tespit edildiğinde ayrıca adli işlem başlatılabiliyor.

RESMİ SÜREÇ DEVAM EDECEK

Tuğrul Başar hakkında başkasına ait kimlik bilgilerini kullandığı gerekçesiyle ayrıca işlem yapılırken, şüpheli gerekli işlemlerin tamamlanması amacıyla Kadıköy İskele Polis Merkezi’ne teslim edildi. Bundan sonraki aşamada kesinleşmiş hapis cezasının infazına ilişkin prosedür ile yeni suçlama kapsamında yürütülecek adli işlemlerin ilgili makamlar tarafından sürdürülmesi bekleniyor.