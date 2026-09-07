Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nde saat 11.00 sularında bir gecekonduda yangın meydana geldi. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen alevler, Maraç ailesinin yaşadığı evi kısa sürede sararak kullanılamaz duruma getirdi.

Bölgeden aktarılan bilgilere göre, arazideki evin depo alanında biriktirilen atık materyaller ateşin hızla yayılmasına zemin hazırladı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yapının ahşap çatısı sebebiyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşadı.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yangın haberini alarak olay yerine gelen Umut Maraç, karşılaştığı manzara üzerine rahatsızlandı. Sağlık görevlilerinin ambulansta müdahale ettiği gencin annesi Fatma Maraç da durumu izlerken fenalık geçirdi. Evlerinin yanışını izleyen anne ve oğlunu çevre sakinleri sakinleştirmeye çalıştı.

ATIKLARIN YANGINA ETKİSİ

Yaşam alanlarına bitişik bölgelerde tutulan atık materyaller, olası bir alevlenme durumunda ateşin hızla yayılmasına neden oluyor. Ahşap çatı gibi kolay tutuşabilen yapısal unsurlarla birleşen bu atıklar, itfaiyenin müdahale süresini uzatarak maddi hasarın boyutunu doğrudan artırıyor.