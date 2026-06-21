AÇILIŞA, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Alanya’daki oda başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, Dim bölgesinin değerli sakinleri ve çok sayıda Alanyalı katıldı. Yoğun ilginin yaşandığı programda konuşan Dim-Der Başkanı Yakup Erat, açılışa iştirak eden tüm misafirlere teşekkür ederek, derneğin bölgenin sosyal, kültürel ve toplumsal gelişimine katkı sunmak amacıyla çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti. Katılımcıların büyük ilgi gösterdiği açılış töreni, bölgedeki dayanışma ve birlik duygusunun güçlü bir şekilde hissedildiği anlara sahne oldu. Protokol üyeleri ve vatandaşlar, Dim bölgesinin gelişimi adına gerçekleştirilecek çalışmalarda iş birliği ve ortak hareket etmenin önemine vurgu yaptı. Dim-Der’in açılışı, Alanya ve Dim bölgesi için yeni bir başlangıç olarak değerlendirilirken, etkinlik gün boyunca sıcak ve samimi bir atmosferde devam etti. Açılışa gösterilen yoğun katılım, bölge halkının derneğe verdiği desteği ve sahiplenme duygusunu bir kez daha ortaya koydu.

“HAYIRLI OLSUN”

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, “Dim Mahalleleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin (DİM-DER) açılışında hemşehrilerimizle bir araya geldik. Dim Bölgesi’nin birlik ve dayanışmasına katkı sunacak bu anlamlı oluşumun hayata geçmesinde emeği bulunan Dernek Başkanı Yakup Erat’a, yönetim kurulu üyelerine ve katkı veren herkese teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylık diliyorum” dedi. (Şerife ÇOBAN)

Muhabir: Ece Ergez