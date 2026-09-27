ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nın ikinci oturumu (2026-HMGS/2) için geri sayım sona erdi. Sınava katılacak adaylar, başlangıç ve bitiş saatinin yanı sıra sınav süresini araştırıyor.

SINAV SAAT 10.15’TE BAŞLAYACAK

2026-HMGS/2, 27 Eylül Pazar günü saat 10.15’te başlayacak. Adayların sınav binalarına alınma işlemleri ise saat 10.00 itibarıyla sona erecek.

Bu nedenle sınava katılacak adayların herhangi bir aksaklık yaşamamak için sınav merkezlerinde belirtilen saatten önce hazır bulunmaları gerekiyor.

HMGS KAÇTA BİTECEK?

Sınavda adaylara 155 dakika cevaplama süresi verilecek. Saat 10.15’te başlayacak sınav, normal sınav süresi dikkate alındığında 12.50’de sona erecek.

Ek süre hakkı bulunan adaylarda ise sınavın tamamlanma saati ilgili uygulamalar doğrultusunda değişebilecek.

ADAYLARA 120 SORU YÖNELTİLECEK

2026-HMGS/2’de adayların karşısına toplam 120 çoktan seçmeli soru çıkacak.

Sınavda anayasa hukuku, idare hukuku, medeni hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku, ceza hukuku ve hukuk yargılama usulü başta olmak üzere sınav kapsamında yer alan farklı hukuk alanlarından sorular yöneltilecek.

70 PUAN ALAN BAŞARILI SAYILACAK

Sınavın değerlendirmesi 100 puan üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların başarılı sayılabilmeleri için en az 70 puan almaları gerekecek.

Yanlış cevapların değerlendirmede dikkate alınmayacağı sınavın ardından adayların gözü bu kez ÖSYM tarafından açıklanacak sonuçlara çevrilecek.