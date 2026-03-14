Kenya'da son günlerde etkili olan aşırı yağışlar, ülke genelinde ciddi sel felaketlerine neden oldu. Bu doğal afetin sonucu olarak ölü sayısının 62'ye yükseldiği bildirildi. Yetkililer, ülkenin farklı bölgelerinde selin neden olduğu zararın boyutlarını tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kenya Meteoroloji Dairesi, yağışların önümüzdeki günlerde de devam edebileceği uyarısında bulundu. Özellikle nehir kenarlarında yaşayan vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi. Şu ana kadar birçok ev sular altında kalırken, yollar ve köprüler de ciddi hasar gördü.

Yetkililer, selden etkilenen bölgelerde acil yardım çalışmaları başlattı. Afetle mücadele ekipleri, kurtarma operasyonlarını hızla sürdürürken, vatandaşlara güvenli yerlere sığınmaları konusunda çağrıda bulunuyor. Ayrıca, seller nedeniyle yerinden olan insanlara geçici barınaklar sağlanmaya çalışılıyor.

Uzmanlar, Kenya'da yaşanan bu tür afetlerin, iklim değişikliğinin etkileriyle daha sık ve şiddetli hale geldiğine dikkat çekiyor. Hükümet, bu tür olayların gelecekteki etkilerini en aza indirmek için daha kapsamlı bir afet yönetimi stratejisi geliştirmeyi planlıyor.