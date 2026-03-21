Özdemir, kazaların ardından sıkça duyulan “görmedim” ifadesinin bir mazeret değil, açık bir ihmal olduğunu vurguladı. Aynaların kontrol edilmemesi, sinyal verilmeden şerit değiştirilmesi ve dikkatsiz kapı açılması gibi davranışların kazalara davetiye çıkardığını belirtti.

Motosiklet sürücülerinin trafikte yok sayıldığını ifade eden Özdemir, “Bizler birer engel ya da ayrıntı değiliz. Trafiğin yasal, eşit ve aynı zamanda en savunmasız paydaşlarıyız” dedi. Her gün yollara çıkan binlerce motosiklet kullanıcısının sadece ulaşım değil, yaşam mücadelesi verdiğini dile getirdi.

‘KASKIN ALTINDA BİR AİLE VAR’

Motosiklet sürücülerinin yalnızca bir araçtan ibaret olmadığını belirten Özdemir, “O kaskın altında bir anne, bir baba, bir evlat var. Kaportamız bedenimiz. Diğer sürücülerin bir anlık dikkatsizliği, bizim için telafisi olmayan sonuçlar doğurabiliyor” ifadelerini kullandı. Motosikletlilerin tek isteğinin güvenli bir şekilde sevdiklerine ulaşmak olduğunu söyledi.

‘FARKINDALIK, SAYGI VE GÜVENLİ ALTYAPI’

Federasyonun taleplerini de sıralayan Özdemir, diğer sürücülerin aynalarını daha sık kontrol etmesi ve motosikletlerin şerit hakkına saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti. Trafikte sıkıştırılmadıkları, üzerlerine yol kırılmadığı bir kültür istediklerini ifade eden Özdemir, ayrıca motosiklet dostu bariyerler ve yol düzenlemelerinin hayata geçirilmesini talep etti.

‘TRAFİK REKABET ALANI DEĞİL, PAYLAŞIM ALANIDIR’

Açıklamasını güçlü bir mesajla tamamlayan Özdemir, “Trafik bir rekabet alanı değil, paylaşım alanıdır. Fark ettiğiniz her motosiklet, kurtarılmış bir hayattır” dedi.(Ramazan ÖZDEMİR)