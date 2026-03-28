Antalya ve Alanya dahil birçok bölgede hava sertleşiyor. Meteoroloji uyardı: Soğuk hava dalgası kapıda.

Türkiye genelinde hava yeniden sertleşiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son rapora göre, bahar havası yerini yeniden soğuk ve yağışlı sisteme bırakıyor. Özellikle birçok bölgede sağanak, kar ve kuvvetli rüzgar etkili olacak.

KAR VE FIRTINA AYNI ANDA GELİYOR

Rapora göre Marmara, Ege’nin batısı ve Doğu Akdeniz’in doğusunda yağışlar etkisini artıracak. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kar yağışı bekleniyor.

Özellikle Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinde kuvvetli kar yağışı öngörülüyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının kısa sürede artabileceği belirtiliyor.

ANTALYA VE ALANYA İÇİN DİKKAT UYARISI

Antalya’nın iç ve doğu kesimleri ile Alanya’nın yüksek mahallelerinde aralıklı sağanak geçişleri bekleniyor. Hava sıcaklığındaki ani düşüşle birlikte yüksek kesimlerde kar ihtimali de göz ardı edilmiyor.

Sabah saatlerinde dışarı çıkanlar için hava bir anda değişebilir. Güneş var gibi… ama bir anda yok. Tam o arada.

KUVVETLİ RÜZGAR VE SAĞANAK GELİYOR

Kıyı Ege’de rüzgarın saatte 50-70 km hızla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Şırnak, Siirt ve Batman’ın kuzey kesimlerinde ise kuvvetli sağanak yağış görülecek.

Yağışların yüksek kesimlerde kar şeklinde etkili olması bekleniyor. Özellikle sürücüler için görüş mesafesi ve buzlanma riski artıyor.

GÜNLÜK HAYATA ETKİSİ NE OLACAK?

Bu hava değişimi en çok günlük hayatı etkileyecek. Sabah işe gidenler, okul servisini bekleyen çocuklar, açık alanda çalışanlar… herkes bu ani değişimi hissedecek.

Kalın montu kaldıranlar yeniden dolaba dönecek gibi. Kombiler tekrar açılır, faturalar biraz daha kabarır…

Bir de şu var; hava bir türlü karar veremiyor.

Uzmanlar, özellikle ani sıcaklık düşüşlerine karşı dikkatli olunması ve resmi uyarıların takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.