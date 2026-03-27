TCMB’nin yayımladığı Ocak 2026 tablosu, finansal kesim dışındaki firmaların (reel sektör) döviz dengesinde riskin yeniden büyüdüğünü gösterdi. Şirketlerin net döviz pozisyonu açığı bir ayda 9 milyar 1 milyon dolar artarak 197 milyar 591 milyon dolara çıktı. Bu seviye, Temmuz 2018’den bu yana görülen en yüksek açık olarak kayda geçti.

Bu artışın arkasında iki yönlü bir tablo var: Döviz varlıkları gerilerken, döviz cinsi borçlar belirgin şekilde yükseldi. Aralık 2025’e göre net açık bu yüzden hızla genişledi; rakam büyük, gündelik hayatta karşılığı da var: kur oynadığında ithal girdi kullanan üreticiden turizme tedarik yapan işletmeye kadar herkesin maliyet hesabı bir anda değişebiliyor.

DÖVİZ VARLIKLARI GERİLEDİ

Ocak 2026 döneminde reel sektörün döviz varlıkları bir önceki aya göre 558 milyon dolar azaldı. Varlık tarafındaki düşüşte iki kalem öne çıktı: ihracat alacakları 1 milyar 862 milyon dolar azalırken, yurt içi bankalardaki döviz mevduatları 668 milyon dolar geriledi.

Bir esnaf “kur bir oynayınca fiyat tutmuyor, biz de…” diye söyleniyor, benzer cümleleri Alanya’da da duymamak zor.

BORÇ TARAFINDA SERT SIÇRAMA

Aynı ay şirketlerin döviz yükümlülükleri 8 milyar 591 milyon dolar arttı. Yükümlülüklerdeki yükselişi sürükleyen başlıca kalemler şöyle sıralandı: yurt içinden sağlanan nakdi krediler 3 milyar 611 milyon dolar arttı, türev yükümlülükler 3 milyar 440 milyon dolar yükseldi, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ise 2 milyar 252 milyon dolar büyüdü.

KISA VADEDE FAZLA VAR AMA ERİYOR

Toplamda 197,6 milyar dolarlık açık dikkat çekerken, kısa vadeli tabloda firmalar şimdilik artıda kalmayı sürdürüyor. Ocak 2026 itibarıyla 147 milyar 737 milyon dolarlık kısa vadeli varlığa karşılık 141 milyar 179 milyon dolarlık kısa vadeli yükümlülük bulunuyor. Bu da 6 milyar 558 milyon dolarlık kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası anlamına geliyor.

Ancak bu tampon hızlı küçülüyor: Söz konusu kısa vadeli fazla, bir önceki aya göre 5 milyar 141 milyon dolar azalmış durumda. TCMB verilerine göre kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı da yüzde 37 seviyesinde gerçekleşti.

“2018 TEMMUZ ÖNCESİ SEVİYELER” UYARISI

Finansal Piyasalar Uzmanı İris Cibre, reel sektörün net döviz pozisyonunun 2018

Temmuz’daki kriz öncesi seviyelere yükseldiğine dikkat çekti. Cibre, TL finansmana erişimdeki zorluklar ve yüksek maliyetler nedeniyle şirketlerin kur riskini üstlenmeye devam ettiğini belirterek, olası bir kur atağında ciddi zararlar oluşabileceği uyarısında bulundu.

Alanya ve Antalya hattında turizm sezonuna hazırlanan işletmeler için bu tablo, özellikle ithal ürün, enerji ve kiralar gibi kalemlerde kur kaynaklı maliyet baskısının yeniden gündeme gelebileceğini düşündürüyor. Kısacası rakamlar yalnızca bilançoda durmuyor; market fiyatından otel tedarikine kadar zincirin her yerinde hissedilebiliyor.

Veriler, TCMB’nin “Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri” Ocak 2026 tablosunda yer aldı.