Artan yaşam maliyetleriyle birlikte emekli promosyonları yeniden gündemde. Ziraat Bankası 2026 Mart itibarıyla güncellenen kampanya kapsamında emeklilere 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon veriliyor.

Özellikle kira ve günlük harcamaların yüksek olduğu Alanya’da bu tür ek gelirler, emeklilerin bütçesinde önemli bir destek oluşturuyor.

PROMOSYON TUTARLARI NETLEŞTİ

Ziraat Bankası’nın açıkladığı promosyon tutarları maaş aralığına göre şu şekilde:

10.000 TL’ye kadar maaş: 5.000 TL

10.000 – 15.000 TL arası: 8.000 TL

15.000 – 20.000 TL arası: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

Bu ödemeden yararlanmak için emeklilerin maaşlarını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü vermesi gerekiyor.

EK DESTEKLERLE AVANTAJ BÜYÜYOR

Kampanya sadece promosyonla sınırlı değil. Banka, emeklilere çeşitli finansal kolaylıklar da sunuyor:

40.000 TL’ye kadar faizsiz kredi

6.000 TL’ye kadar fatura talimatı iadesi

25.000 TL’ye kadar faizsiz taksitli nakit avans

Aylık 6.000 TL’ye varan Bankkart Lira fırsatı

Tüm bu avantajlar bir araya geldiğinde toplam destek miktarı 90.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

ALANYA’DA EMEKLİLER NASIL BAŞVURABİLİR?

Alanya’daki emekliler, promosyondan yararlanmak için farklı kanalları kullanabiliyor:

Mobil ve internet bankacılığı: Maaş taşıma işlemi birkaç adımda tamamlanabiliyor.

SMS ile başvuru: 4757’ye “PRO” yazıp T.C. kimlik numarası gönderilerek işlem başlatılabiliyor.

ATM ve şubeler: Kimlik ile en yakın şubeden başvuru yapılabiliyor.

Müşteri hizmetleri: 0850 220 00 00 üzerinden işlem gerçekleştirilebiliyor.

3 YIL ŞARTINA DİKKAT

Promosyon alındıktan sonra 3 yıl dolmadan banka değişikliği yapılması halinde, alınan ödemenin kalan kısmı geri alınıyor. Bu nedenle başvuru öncesinde şartların dikkatle değerlendirilmesi gerekiyor.