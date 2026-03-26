Bankalar arasındaki promosyon rekabeti hız kesmeden devam ederken, Alanya'da yaşayan emekliler de en avantajlı seçenekleri araştırıyor. Bu süreçte öne çıkan bankalardan biri olan Yapı Kredi, Mart 2026 itibarıyla güncellediği kampanyayla 30.000 TL'ye varan promosyon sunuyor.

Özellikle Alanya’da artan yaşam maliyetleri düşünüldüğünde, yüksek promosyon tutarları emekliler için önemli bir ek gelir kapısı haline geliyor.

NAKİT PROMOSYON TUTARLARI

Yapı Kredi’nin açıkladığı temel promosyon tutarları maaş aralığına göre şöyle:

9.999 TL’ye kadar maaş: 6.250 TL

10.000 – 14.999 TL arası: 10.000 TL

15.000 – 19.999 TL arası: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

Bu ödemeden yararlanmak için emeklilerin maaşlarını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü vermesi gerekiyor.

EK ÖDÜLLERLE 30 BİN TL’YE KADAR ÇIKIYOR

Kampanya kapsamında sunulan ek fırsatlar sayesinde toplam ödeme 30.000 TL seviyesine kadar ulaşabiliyor.

Fatura talimatına: 5.000 TL’ye kadar ek ödeme

Kredi kartı harcamasına: 5.000 TL’ye kadar ek ödeme

Dijital aktiflik: 2.000 TL

Mobil müşteri olanlara: 3.000 TL ek ödül

Ek ödüllerden yararlanmak için belirlenen süre içinde işlem yapılması gerekiyor.

ALANYA’DA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Alanya’daki emekliler promosyondan yararlanmak için şu kanalları kullanabiliyor:

Mobil ve internet bankacılığı: Hızlı başvuru imkanı sunuyor.

Şubeler: Kimlikle doğrudan başvuru yapılabiliyor.

Müşteri hizmetleri: Telefon üzerinden işlem gerçekleştirilebiliyor.

Detaylı kampanya koşullarına buradan ulaşabilirsiniz.

3 YIL TAAHHÜT ŞARTI BULUNUYOR

Promosyon ödemesi alındıktan sonra 3 yıl dolmadan banka değişikliği yapılması halinde, alınan tutarın kalan kısmı geri tahsil ediliyor. Bu nedenle başvuru öncesinde şartların dikkatle incelenmesi gerekiyor.