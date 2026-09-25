Reuters ve Financial Times'ın aktardığına göre Avrupa Birliği (AB), Çin menşeli otomobillere uygulanan gümrük vergilerinin artırılması için İngiltere'ye çağrıda bulundu. Brüksel yönetimi, İngiltere Başbakanı Andy Burnham'a ilettiği talebinde, kilit ihracat ürünlerinin "Avrupa'da üretilmiştir" engeline takılmaması için AB ticaret politikalarıyla uyumlu hareket edilmesini istedi.

AB yetkilileri, Londra'nın yeniden AB Gümrük Birliği'ne katılmasının en iyi çözüm olacağını bildirdi. Bu adımın, Çin'in ürünlerini İngiltere üzerinden Avrupa pazarına sokarak vergilerden kaçınması ihtimalini ortadan kaldıracağı vurgulandı. İngiltere Başbakanı Burnham ise ülkesinin sistem dışında bırakılmasının İngiliz otomotiv sektörüne zarar vereceği uyarısında bulunarak, "güvenilir ortak" statüsü talep ettiğini duyurdu.

AVRUPA'DA ÜRETİLMİŞTİR KURALI VE TİCARET AÇIĞI

Avrupa Komisyonu, kıta genelinde üretilen mallara öncelik tanıyarak Çin menşeli parçalara olan bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu'ndaki konuşmasında Pekin ile yaşanan dış ticaret açığının sürdürülemez boyuta ulaştığını açıkladı. Von der Leyen, günde 1,18 milyar euro seviyesine çıkan açığı düşürmek için tüm araçları devreye sokacaklarını aktardı.

ÇİN MENŞELİ HİBRİT ARAÇ SATIŞLARINDAKİ ARTIŞIN BOYUTU NEDİR?

Eurostat verilerine yansıyan istatistikler, AB'nin gümrük politikalarındaki sertleşmenin arka planını net bir şekilde ortaya koyuyor. Birlik genelinde 2022 yılında sadece 659 adet Çin menşeli tam hibrit araç satılmışken, 2024'ün ilk yedi ayında bu rakam 160 bin 662 adede ulaştı. Benzer şekilde, şarj edilebilir hibrit araç satışları da 2022'deki 56 bin 706 seviyesinden bu yılın ocak-temmuz döneminde 217 bin 764 adede çıktı. Yaşanan bu geometrik büyüme, Brüksel'i Pekin'den ihracatı gönüllü olarak kısmasını talep etmeye ve aksi takdirde kota uygulamaya itti.

ALMAN OTOMOTİV SANAYİSİNDEN KORUNMA TALEBİ

Alman Otomotiv Sanayii Birliği (VDA), Avrupa Komisyonu'na çağrı yaparak kotalar ve taban fiyatları kapsayan koruma önlemlerinin değerlendirilmesini istedi. Birlik, haksız rekabetin kanıtlanması durumunda Dünya Ticaret Örgütü kurallarıyla uyumlu ticaret savunma araçlarının kullanılmasının meşru olduğunu bildirdi. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre ise hibrit araçlar toplam pazarın yaklaşık yüzde 37'sini, tam elektrikli otomobiller ise yüzde 21'ini oluşturuyor.

Pazardaki rekabet verileri, Avrupalı ve Çinli üreticiler arasındaki yarışı da gözler önüne seriyor. Volkswagen grubu yılın ilk sekiz ayında 2 milyon araç satarak liderliğini korurken, Çinli Geely 205 bin, satışlarını yüzde 163 artıran BYD ise 177 bin araca ulaştı. Bu iki Çinli marka ve SAIC firması, 142 bin araç satan Tesla'yı geride bıraktı. Ağustos ayında elektrikli otomobil satışları Almanya'da yüzde 75 artışla 69 bine çıkarken, İngiltere'de yüzde 27 artışla 28 bin seviyesinde kaldı.