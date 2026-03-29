Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yaşanan olayda, annesini darbederek ölümüne neden olan avukat hakkında mahkeme kararını verdi. Sanığa hiçbir indirim uygulanmadı.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yaşanan olay, mahallede günlerce konuşuldu. 65 yaşındaki Gül Yıldırım’ın evinden gelen sesler üzerine yapılan ihbar, olayın ortaya çıkmasını sağladı.

EVDEKİ SESLER ŞÜPHE UYANDIRDI

Olay, 2025 yılı Mart ayında Elbistan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Komşular, evden günler boyunca kavga sesleri geldiğini ve ardından seslerin kesildiğini fark etti. Kadını bir süredir dışarıda görmeyen mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, eve girdiklerinde Gül Yıldırım’ı hareketsiz halde yerde yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

AVUKAT OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, kadının oğlu olan avukat Kayhan Yıldırım gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldırım, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, sanığın “üstsoya karşı canavarca hisle eziyet ederek kasten öldürme” suçunu işlediği belirtildi ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

MAHKEMEDEN AĞIR CEZA KARARI

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık, annesini öldürme kastı olmadığını savundu. Ancak mahkeme heyeti, suçun işleniş biçimini, kullanılan yöntemleri ve olayın gerçekleşme şeklini dikkate alarak sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme ayrıca, sanığın yargılama sürecinde pişmanlık göstermemesi nedeniyle herhangi bir indirim uygulanmasına da yer olmadığına karar verdi.

Mahallede konuşulanlar… kimse böyle bir son beklemiyordu. Aynı sokakta büyüyen insanlar, kapı önünde karşılaşırken bile ne diyeceğini bilemedi.

Bir komşu kısa konuştu: “Sesler geliyordu ama… bu kadarını kim tahmin eder ki.”

TOPLUMSAL ETKİSİ BÜYÜK OLDU

Olay, yalnızca Elbistan’da değil, Türkiye genelinde de aile içi şiddet ve üstsoya karşı işlenen suçlar açısından dikkat çeken bir örnek olarak değerlendiriliyor. Uzmanlara göre bu tür olaylar, hem hukuki hem de sosyal açıdan ciddi sonuçlar doğuruyor.

Ev içinde yaşanan şiddetin çoğu zaman dışarıya yansımadığı, ancak bu olayda olduğu gibi komşuların ihbarının kritik rol oynadığı belirtiliyor.