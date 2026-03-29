İçişleri Bakanlığı’nın yeni uygulamasıyla sürücüler, güzergâh üzerindeki radar ve kontrol noktalarını anlık olarak öğrenebilecek. Sistem 30 dakikada bir güncelleniyor.

Milyonlarca sürücünün yolda en çok merak ettiği konulardan biri artık daha şeffaf hale geliyor. İçişleri Bakanlığı radar noktaları harita uygulaması devreye alındı. Yeni sistemle birlikte sürücüler, yola çıkmadan önce hangi güzergâhta kaç radar ve kontrol noktası olduğunu görebilecek.

RADAR NOKTALARI ARTIK ANLIK TAKİP EDİLECEK

Bakanlık tarafından hayata geçirilen uygulama sayesinde sürücüler, seyahat edecekleri rota üzerindeki radar, hız koridoru ve denetim noktalarını harita üzerinden görüntüleyebiliyor. Sistem, trafik güvenliğini artırmayı ve sürücüleri hız kurallarına uymaya teşvik etmeyi hedefliyor.

Haritanın en dikkat çeken özelliği ise sürekli güncellenmesi. Paylaşılan bilgilere göre sistem yaklaşık 30 dakikada bir yenileniyor.

NASIL KULLANILACAK?

Uygulamaya giren sürücülerden ilk olarak “Nereden” ve “Nereye” bilgisi isteniyor. İl ve ilçe seçimi yapıldıktan sonra sistem otomatik olarak rota oluşturuyor.

Bu rota üzerinde:

Radar noktaları

Kontrol noktaları

Hız koridorları

tek tek listeleniyor.

ÖRNEK ROTA VERİSİ PAYLAŞILDI

Paylaşılan örneklerden birinde, İstanbul Beykoz’dan Bodrum’a yapılacak bir yolculukta 6 radar noktası, 31 kontrol noktası ve 3 hız koridoru bulunduğu belirtildi.

Yani uzun yola çıkacak biri artık sürprizle karşılaşmıyor… ama bu durum bazı sürücüler için “rahatlama” mı yoksa “daha dikkatli sürme zorunluluğu” mu, orası ayrı tartışma.

Kısa bir şey… Özellikle yaz sezonu yaklaşırken Alanya yollarında bu sistemin daha çok kullanılacağı konuşuluyor.

ALANYA VE ANTALYA SÜRÜCÜLERİ İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Özellikle Antalya Alanya arası radar noktaları harita sistemi, yaz sezonunda yoğunlaşan trafik için kritik bir araç olabilir. Tatilciler ve şehirler arası yol yapan sürücüler, güzergâh üzerindeki denetimleri önceden görerek hızlarını buna göre ayarlayabilecek.

Bu da hem cezaların azalması hem de trafik güvenliğinin artması anlamına geliyor.

Yolda giderken bir anda “radar var mıydı?” telaşı… biraz azalacak gibi.