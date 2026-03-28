Altın piyasasında kritik haftaya giriliyor. Finans analisti İslam Memiş, özellikle Pazartesi günü için dikkat çeken uyarılarda bulundu. Antalya ve Alanya’daki yatırımcılar için de önemli sinyaller var.

Altın piyasasında yeni hafta öncesi gözler fiyat hareketlerine çevrildi. Finans analisti İslam Memiş, özellikle haftanın ilk işlem gününde sert dalgalanmalar yaşanabileceğini söyledi.

Memiş’e göre hem küresel gelişmeler hem de teknik göstergeler, altın fiyatlarında ani yön değişimlerine zemin hazırlıyor. Bu nedenle yatırımcıların kısa vadeli hareketlerde aceleci davranmaması gerektiği vurgulanıyor.

PAZARTESİ GÜNÜNE DİKKAT

Analist, ons altın tarafındaki hareketlerin iç piyasada gram altını doğrudan etkilediğini belirtti. Bu da Türkiye’deki yatırımcı için özellikle hafta başını daha kritik hale getiriyor.

Ons altının haftayı yaklaşık 4.493 dolar seviyesinde kapattığı, fiyatların ise 4.375 – 4.555 dolar bandında dalgalandığı ifade edildi. Teknik olarak ise daha geniş bantta 4.100 – 4.650 dolar aralığı takip ediliyor.

Bu seviyeler… biraz kafa karıştırıyor aslında. Çünkü düşüş mü fırsat, yoksa risk mi sorusu herkesin aklında.

ALTINDA ALIM FIRSATI VAR MI?

İslam Memiş, düşüşlerin panik nedeni değil, aksine alım fırsatı olabileceğini söyledi. Ancak burada en önemli uyarı: acele etmemek.

Özellikle uzun vadede ons altında 5.800 – 6.000 dolar seviyelerinin hedef olabileceğini belirten Memiş, bu nedenle piyasada "toplama süreci" yaşanabileceğini dile getirdi.

Gram altın tarafında ise haftalık kapanışın 6.685 TL civarında olduğu belirtiliyor.

FİZİKİ ALTIN ALACAKLARA UYARI

Memiş’in en dikkat çeken uyarılarından biri de fiziki altın konusunda oldu. Özellikle son haftalarda işçilik maliyetleri, makas farkları ve fırsatçılık nedeniyle fiziki alımın riskli olabileceğini söyledi.

Bu nedenle yatırımcılara:

• Banka üzerinden işlem yapma

• Darphane sertifikası tercih etme

gibi alternatifler önerildi.

Önümüzdeki günlerde ise fiziki piyasada normalleşme beklentisi olduğu ifade edildi.

GÜMÜŞ VE PETROL DETAYI

Sadece altın değil… diğer yatırım araçları da hareketli.

Gram gümüşün 99,59 TL, ons gümüşün ise 69–71 dolar aralığında olduğu belirtilirken, bu piyasada da yükseliş beklentisinin sürdüğü ifade edildi.

Enerji tarafında ise Brent petrolün 107 dolar seviyesinin üzerine çıkması, enflasyon baskısını artırabilecek önemli bir risk olarak değerlendiriliyor.

KÜRESEL GELİŞMELER PİYASAYI ETKİLİYOR

Altın fiyatlarını etkileyen üç kritik gelişmeye dikkat çekildi:

• Rusya’nın altın ihracatına sınırlama getirmesi

• ABD tarafında altına dayalı yeni sistem tartışmaları

• Hindistan’ın kendi altın piyasasını kurma hazırlığı

Bu gelişmelerin, özellikle uzun vadede altına olan talebi artırabileceği belirtiliyor.

Yani mesele sadece fiyat değil… sistem değişiyor gibi.

ALANYA VE ANTALYA’DA YATIRIMCI NE YAPMALI?

Altın, özellikle Alanya ve Antalya gibi turizm bölgelerinde yaşayan vatandaşlar için önemli bir güvenli liman olmaya devam ediyor. Ancak kısa vadeli sert hareketler nedeniyle:

• Panik alım/satım yapılmaması

• Parça parça alım stratejisi uygulanması

• Fiziki yerine alternatif kanalların değerlendirilmesi

daha sağlıklı bir yaklaşım olarak öne çıkıyor.

Çünkü herkes aynı soruyu soruyor: “Şimdi alsak mı, beklesek mi?”

Cevap net değil. Ama acele etmemek… en net tavsiye gibi duruyor.