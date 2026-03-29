Peru’da yaşanan olayda bir kadın, Google Street View görüntülerine takıldı. Eşi, detayları fark edip gerçeği ortaya çıkardı.

Teknoloji bazen hayatı kolaylaştırıyor, bazen de hiç beklenmeyen gerçekleri ortaya çıkarıyor. Bu kez olayın merkezinde Google Street View görüntülerinde yakalanan aldatma olayı var.

OLAY NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Peru’nun Lima kentinde yaşanan olayda, bir kadın öğretmen sevgilisiyle birlikte parkta otururken Google Haritalar Street View kamerasına yakalandı. Görüntülerde yüz net seçilmese de kadının giydiği kıyafetler ve fiziksel detaylar dikkat çekti.

Kadının eşi ise Google Haritalar üzerinden bölgeyi incelerken tesadüfen bu görüntülere rastladı. İlk bakışta emin olamasa da, kıyafet ve duruş detaylarından eşini tanıdığını iddia etti.

Sonrasında çift arasında yüzleşme yaşandı. Olay kısa sürede sosyal medyaya taşındı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Görüntülerin paylaşılmasıyla birlikte olay kısa sürede viral hale geldi. Kullanıcılar, "Google Haritalar aldatmayı ortaya çıkardı" yorumları yaparken, bazıları da mahremiyet tartışmasını yeniden gündeme getirdi.

Birçok kişi artık merak edip kendi yaşadığı yerleri Street View üzerinden kontrol etmeye başladı. “Acaba ben de bir şey görür müyüm?” diyenler az değil.

Garip ama gerçek… İnsan bazen bir haritaya bakarken hayatının yönü değişebiliyor.

GOOGLE STREET VIEW NEDİR, NASIL KULLANILIR?

Google Street View, Google Haritalar içinde yer alan ve sokakların 360 derece görüntülerini sunan bir sistem. Kullanıcılar, gitmek istedikleri yerleri önceden sanal olarak gezebiliyor.

Hem masaüstü hem mobil cihazlarda kullanılabilen bu özellik sayesinde Türkiye dahil birçok ülkede sokak sokak dolaşmak mümkün.

Ancak bu olayla birlikte, Street View görüntülerinin sadece gezi değil, bazen sürpriz gerçekleri de ortaya çıkarabildiği yeniden tartışılmaya başlandı.

MAHREMİYET TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Uzmanlar, Street View gibi sistemlerde yüzlerin genellikle bulanıklaştırıldığını hatırlatıyor. Ancak bu olayda olduğu gibi, kıyafet, mekan ve zaman detayları bazen kişilerin tanınmasına yetebiliyor.

Bu da “dijital mahremiyet” konusunu yeniden tartışmaya açtı.

Alanya’da yaşayan biri için de bu durum aslında uzak değil. Sahilde, parkta, bir kafede otururken… bir anda bir harita kamerasına yakalanmak mümkün.

Çoğu zaman fark etmiyoruz bile.

Ve sonra…