Antalya Muratpaşa Belediye Meclisi 2 Nisan’da toplanıyor. Encümen ve komisyon seçimleriyle ilçenin yönetim kadrosu yeniden şekillenecek.

Antalya Muratpaşa Belediye Meclisi, Nisan ayı olağan toplantısı için 2 Nisan 2026 Perşembe günü saat 14.30’da bir araya geliyor. Belediye Hizmet Binası’nda yapılacak toplantıda, ilçenin yönetim yapısını doğrudan etkileyen kritik seçimler gündeme alınacak.

MECLİSTE SEÇİM GÜNDEMİ ÖNE ÇIKIYOR

Toplantının gündeminde özellikle seçim maddeleri dikkat çekiyor. Muratpaşa Belediye Meclisi seçim süreci kapsamında; divan katibi, meclis 1. ve 2. başkan vekili ile encümen üyeleri belirlenecek. Bu seçimler, belediyenin karar alma süreçlerinde doğrudan etkili olacak.

KOMİSYONLAR YENİDEN OLUŞTURULACAK

Nisan toplantısında ayrıca Plan ve Bütçe Komisyonu ile Planlama ve İmar Komisyonu üyeleri de seçilecek. Bu iki komisyon, özellikle şehir planlaması, bütçe dağılımı ve yatırım kararları açısından belirleyici rol oynuyor.

Toplantının en dikkat çeken başlıklarından biri ise toplam 17 ihtisas komisyonunun kurulacak olması. Bu komisyonlar; çevre, imar, sosyal hizmetler ve ekonomi gibi farklı alanlarda çalışmalar yürütecek.

VATANDAŞI NASIL ETKİLEYECEK?

Alınacak kararlar doğrudan günlük yaşamı da etkiliyor. Örneğin imar komisyonundan çıkacak bir karar, mahalledeki bir inşaatı ya da yol düzenlemesini değiştirebiliyor. Bütçe komisyonunun tercihleri ise hizmetlerin hangi bölgelerde yoğunlaşacağını belirliyor.

Kısacası, Antalya Muratpaşa belediye komisyon seçimleri neyi değiştirecek sorusunun cevabı, aslında vatandaşın yaşadığı sokakta ortaya çıkıyor.

Seçimlerin ardından oluşacak yeni yönetim yapısı… ilçenin önümüzdeki bir yılını şekillendirecek gibi.