Türkiye’de artan çocuk suçları sonrası gözler ailelere çevrildi. Yeni düzenlemeyle ebeveyn sorumluluğu ağırlaşıyor.

Türkiye’de suça sürüklenen çocuk sayısındaki artış ve suç türlerindeki değişim, yeni bir yasal düzenlemeyi gündeme getirdi. Meclis’te görüşülen çalışmayla birlikte yalnızca çocuklar değil, ailelerin de sorumluluğu daha net şekilde tanımlanacak.

Özellikle çocuğunu suçtan uzak tutamayan ya da gözetim görevini ihmal eden anne ve babalar için daha ağır yaptırımlar planlanıyor. Yeni düzenleme, “çocuğu suç işleyen aileye ceza gelir mi” sorusunu da yeniden tartışmaya açtı.

TEKRARLAYAN SUÇLARDA AİLE ETKİSİ ÖNE ÇIKTI

Meclis Suça Sürüklenen Çocuklar Komisyonu’nda yapılan değerlendirmelerde, aynı çocuğun birden fazla suça karıştığı durumlarda aile faktörünün belirleyici olduğu vurgulandı.

Cumhuriyet Savcısı Mahmut Nedim Başarangil, özellikle 12 yaş altındaki çocukların cezai sorumluluğu bulunmadığına dikkat çekerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Çocuk sürekli ailenin yanında suça karışıyorsa, burada aile görevini yerine getirmiyor demektir.”

Başarangil’e göre, ailelerin çocuk üzerindeki denetiminin artırılması, suçun tekrarını önlemede kritik rol oynuyor.

“CEZAEVİ STATÜ HALİNE GELDİ”

Komisyonda dile getirilen en dikkat çekici başlıklardan biri de çocuklar arasında cezaevine girmenin bir ‘itibar’ unsuru haline gelmesi.

Özellikle 12-15 yaş grubunda tutuklama yasağı nedeniyle bazı çocukların bilinçli şekilde suç işlediği ifade ediliyor. Hatta bazı çocukların, “Bizi neden tutuklamıyorsunuz?” diye savcılara soru sorduğu belirtiliyor.

Bu durum… aslında işin en ürkütücü tarafı.

UYUŞTURUCUDAN AĞIR SUÇLARA HIZLI GEÇİŞ

Komisyonda paylaşılan verilere göre çocuklar arasında suç eğilimi giderek artıyor. Uzmanlar, özellikle uyuşturucu kullanımından ağır suçlara geçişin hızlandığını belirtiyor.

Bu tablo, sadece güvenlik değil, aile içi denetim ve sosyal yapı açısından da alarm veriyor.

AİLELERE HAPİS CEZASI ARTABİLİR

Mevcut Türk Ceza Kanunu’nda yer alan “aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali” suçunun kapsamının genişletilmesi planlanıyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte:

- Suçun şikâyete bağlı olmaktan çıkarılması

- Ailelere verilen 1 yıla kadar hapis cezasının artırılması

- Ebeveyn sorumluluğunun daha bağlayıcı hale getirilmesi

hedefleniyor.

Bir anlamda artık sadece çocuk değil… aile de sürecin doğrudan tarafı olacak.

AMAÇ: SUÇU BAŞLAMADAN ÖNLEMEK

Yapılması planlanan düzenlemeler yalnızca cezalandırmayı değil, önleyici bir sistemi hedefliyor.

Yetkililere göre güçlü aile yapısı ve erken müdahale, çocuk suçluluğunu azaltmada en etkili yöntemler arasında yer alıyor.

Alanya’da da zaman zaman gündeme gelen çocuk suçları ve aile sorumluluğu tartışmaları, bu düzenlemeyle birlikte yeniden öne çıkabilir.

Çünkü mesele sadece hukuk değil… biraz da evin içi.