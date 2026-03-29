Şırnak’ın Cizre ilçesinde bir parkta cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, kısa sürede sosyal medyaya düşünce tepkiler de peş peşe geldi. Videoda genç bir erkek ile kız arkadaşının, çevredeki insanları umursamadan kamusal alanda uygunsuz davranışlar sergilediği görülüyor.

Görüntülerde çiftin uzun süre çevreyi dikkate almadan hareket ettiği, parkta oturan bazı vatandaşların ise duruma açıkça tepki verdiği dikkat çekti. “Bu kadarı da olmaz” diye söylenenler olmuş, neye uğradığını şaşıranlar da…

Video paylaşımının ardından çok sayıda kullanıcı, kamusal alanlarda bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu savundu. Bazı paylaşımlarda “denetim” ve “kamu düzeni” vurgusu öne çıkarken, kullanıcılar yetkililerin devreye girmesi gerektiğini dile getirdi.

Olayla ilgili şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Buna rağmen görüntüler, genel ahlak kuralları ve kamu düzeni tartışmasını yeniden alevlendirdi; denetimlerin artırılması gerektiğini söyleyenler de var.

Bu arada park dediğin yer… Çocukların oynadığı, ailelerin oturduğu, insanların biraz nefes aldığı yer. Böyle bir video yayılınca ister istemez herkesin aklına aynı şey geliyor: “Yarın bizim mahallede olursa ne olacak?”