Bursa’da sosyal medya üzerinden “yardım” adıyla para toplayan fenomenin kurgu videolarla vatandaşları kandırdığı ortaya çıktı. Şüpheli tutuklandı, mal varlığına el konuldu.

Bursa’da yaşanan olay, sosyal medya üzerinden yapılan yardım kampanyalarına güven konusunu yeniden tartışmaya açtı. Kendini kamu görevlisi gibi tanıtan bir sosyal medya kullanıcısının, yetim ve ihtiyaç sahibi çocukların görüntülerini kullanarak bağış topladığı ve bu paraları gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmadığı ortaya çıktı.

Olay, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmayla netlik kazandı. Yapılan incelemelerde, fenomenin içeriklerinin büyük kısmının kurgu olduğu ve bağışçıların iyi niyetinin sistemli şekilde istismar edildiği belirlendi.

YARDIM ADI ALTINDA SİSTEM KURMUŞ

“Bursa Abisi” adıyla sosyal medya hesapları açan şüpheli F.S.’nin, kendisini kamu personeli gibi tanıtarak güven kazandığı tespit edildi. Özellikle yetim, yaşlı ve engelli bireylerin görüntülerini paylaşarak duygusal etki oluşturan şüpheli, bu sayede çok sayıda kişiden bağış topladı.

İşin dikkat çeken tarafı şu… Yardım yapmak isteyenler gerçekten o insanlarla görüşmek isteyince engellenmiş. Bir şekilde uzak tutulmuşlar.

VATANDAŞLARLA TEMASI KESMİŞ

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre şüpheli, bağış yapmak isteyen kişilerle birebir iletişime geçiyor, ancak ihtiyaç sahipleriyle doğrudan temas kurulmasını engelliyordu. Böylece yardım sürecini tamamen kendi kontrolünde tutuyordu.

Hazırladığı videoların ise senaryolu ve yönlendirilmiş içerikler olduğu ortaya çıktı.

HESAPLARDA DİKKAT ÇEKEN PARA TRAFİĞİ

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, şüphelinin banka hesaplarında yüksek miktarda para hareketliliği olduğu belirlendi. Toplanan bağışların önemli bir kısmının kişisel kullanıma aktarıldığı değerlendiriliyor.

Açıkçası, bu kadar para nasıl fark edilmeden döndü… orası ayrı bir tartışma konusu.

MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan F.S., gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda çok sayıda gıda kartı ve hediye kartı ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 taşınmaz ve 1 araca el konuldu.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dönemde artan sosyal medya üzerinden yardım dolandırıcılığı yöntemleri, özellikle Alanya ve Antalya’da da sık sık gündeme geliyor. Uzmanlar, bağış yapmadan önce resmi kurumlar ve doğrulanmış dernekler üzerinden işlem yapılması gerektiği konusunda uyarıyor.