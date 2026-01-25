ÇÖP KONTEYNERİNDE BULUNDU

Olay, saat 20.45 sıralarında meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Konteyner çevresinde güvenlik önlemi alınırken, olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma yaptı.

CESEDİN BAŞI YOKTU

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, çarşafa sarılı cesedin bir kadına ait olduğu ve başının bulunmadığı tespit edildi. Olayın niteliği nedeniyle soruşturma çok yönlü olarak ele alındı.

KİMLİĞİ PARMAK İZİYLE TESPİT EDİLDİ

Adli incelemeler kapsamında cesetten alınan parmak izi üzerinden yapılan sorgulamada, hayatını kaybeden kişinin 37 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova olduğu belirlendi.

Kadının ölüm nedeni ve olayın nasıl gerçekleştiği, yapılacak otopsi ve sürdürülen soruşturmanın ardından netlik kazanacak.