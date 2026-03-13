Antalya Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım filosunu 19 yeni kırmızı otobüsle güçlendirdi. Tamamının belediyenin öz kaynaklarıyla alındığı açıklanan 12 metrelik yeni araçların, kent genelinde yolcu yoğunluğunu azaltması ve ulaşım hizmetini daha konforlu hale getirmesi hedefleniyor.

Belediyenin ana hizmet binası önünde düzenlenen tanıtım programında konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, ulaşım yatırımlarının yıl boyunca süreceğini söyledi. Özdemir, Antalya’da daha güvenli, rahat ve sürdürülebilir bir toplu ulaşım ağı için çalıştıklarını belirtti.

19 YENİ OTOBÜS FİLOYA DAHİL EDİLDİ

Tanıtımı yapılan araçların 9’unun hibrit, 10’unun dizel olduğu bildirildi. Modern donanıma sahip yeni otobüslerin kısa süre içinde farklı hatlarda sefere çıkacağı aktarıldı. Özellikle yolcu sirkülasyonunun yüksek olduğu bölgelerde bu takviyenin hissedilmesi bekleniyor.

Bir bakıma şu var: Otobüs sayısındaki artış sadece belediye için teknik bir veri değil. Sabah işe giden, okul yoluna çıkan, hastaneye yetişmeye çalışan insanlar için bu tür yatırımlar doğrudan günlük hayat anlamına geliyor.

ÖZDEMİR: YATIRIMLAR DEVAM EDECEK

Basın mensuplarına açıklama yapan Başkan Vekili Büşra Özdemir, belediyenin mali disiplini sayesinde ulaşım alanındaki yatırımların sürdüğünü ifade etti. Özdemir, geçen ay başlayan teslim sürecinin yeni araçlarla devam ettiğini vurgulayarak, Antalyalıların daha konforlu ulaşım imkanına kavuşması için çalışmaların süreceğini dile getirdi.

Belediye yönetimi, yeni otobüs alımının bu 19 araçla sınırlı kalmayacağını da açıkladı. Buna göre yıl içinde filoya yeni araç eklemelerinin devam etmesi planlanıyor.

YOĞUN HATLARDA RAHATLAMA BEKLENİYOR

Yeni araçların iç tasarımında yolcu konforunu öne çıkaran detayların bulunduğu belirtilirken, en büyük etkinin yoğun hatlarda görülmesi bekleniyor. Sefer düzeninin rahatlaması, duraklardaki bekleme sürelerinin azalması ve araç içi kalabalığın bir miktar düşmesi hedefleniyor. Antalya gibi büyüyen bir kentte toplu ulaşım yatırımı artık lüks değil, ihtiyaç. Hele yaz aylarında...

Bu gelişmenin Alanya ve Antalya hattında toplu taşımaya dair beklentileri de yeniden gündeme taşıması bekleniyor.