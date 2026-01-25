Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

İLK 11'LER



Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Samet, Sagnan, Hojer, Laçi, Papanikolaou, Olawoyin, Augusto, Zeqiri, Sowe.



Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Baran, Makouta, Maestro, Ruan, Efecan, Hwang, Güven.

CANLI ANLATIM

78'

Rizespor kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Ev sahibi takım taç atışı kullanacak.

77'

Çaykur Didi Stadyumu Stadı'nda ev sahibi takım rakip yarı sahada taç atışı kazanıyor.

75'

Taç Alanyaspor takımının. Deplasman Takımı yarı alanından atışı kullanacak.

73'

Maçın hakemi Halil Umut Meler, Rizespor takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

72'

Taç. Deplasman Takımı kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

72'

Oyuncu değişikliği! Alanyaspor takımında giren oyuncu Steve Mounie, çıkan oyuncu Güven Yalçın.

71'

Oyuncu değişikliği! Rizespor takımında giren oyuncu Muhamed Buljubasic, çıkan oyuncu Ali Sowe.

71'

Sarı kart! Ruan Pereira Duarte sarı kart görüyor. Maçın geri kalan süresinde daha dikkatli olması gerekiyor!

70'

Çaykur Didi Stadyumu stadında, Alanyaspor takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.

67'

Aut atışını kullanacak takım Rizespor.

66'

Oyuncu değişikliği! Joao Pereira oyuncu değişikliğine gidiyor. Çaykur Didi Stadyumu stadında oyuna giren oyuncu Fatih Aksoy, çıkan oyuncu Nuno Miguel Reis Lima.

65'

Ev sahibi takım atağı ofsayt ile kesiliyor.

61'

Gol! ev sahibi takım skoru 1-0 yapan golü Qazim Laci ile buldu.

60'

Oyuncu değişikliği! Çaykur Didi Stadyumu stadında oynanan maçta Rizespor oyuncu değiştiriyor. Sahaya giren oyuncu Valentin Mihaila, sahayı terk eden oyuncu Loide Antonio Augusto.

60'

Hakem autu gösteriyor. Ev sahibi takım kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

58'

Halil Umut Meler taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Alanyaspor.

57'

Top auta çıkıyor. Rizespor oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

55'

Frikik! Çaykur Didi Stadyumu Stadı'nda hakemin düdüğü tehlikeli bölgeden kullanılacak frikik için çalıyor. Deplasman Takımı için önemli bir gol şansı.

54'

Frikik! Hakem Halil Umut Meler deplasman Takımı atağında serbest vuruşa karar veriyor. Alanyaspor tehlikeli bölgeden frikik kullanacak.

50'

Ofsayt! ev sahibi takım hücumunda orta hakem ofsayt düdüğünü çalıyor.

50'

Halil Umut Meler Alanyaspor yarı sahasında ceza alanı hizasında taç atışını gösteriyor. Rizespor atışı kullanacak taraf.

48'

Çaykur Didi Stadyumu Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Rizespor.

46'

Hakem Halil Umut Meler Alanyaspor hücumunda düdüğünü çalıyor ve frikik veriyor. Deplasman Takımı rakip yarı alandan atışı kullanacak.

45'

Halil Umut Meler autu işaret ediyor. Ev sahibi takım kale vuruşu hazırlığında.

45'

Oyuncu değişikliği! Alanyaspor için oyuncu değişikliği. Baran Mogultay çıkan oyuncu, Ibrahim Kaya giren oyuncu.

Birinci devre sona erdi.

45'

Çaykur Didi Stadyumu Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Rizespor.

45'

Frikik! Çaykur Didi Stadyumu Stadı'nda rakip yarı alandan serbest vuruş kullanacak olan takım Alanyaspor.

44'

Hakem Halil Umut Meler düdüğünü çalıyor ve deplasman Takımı yarı alanında faul veriyor. Alanyaspor kendi yarı sahasından atışı kullanacak.

44'

Sarı kart gören oyuncu Altin Zeqiri

42'

Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Ev sahibi takım kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.

42'

Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Ev sahibi takım kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.

42'

Kırmızı Kart! Antonio Simao Muanza ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

41'

Halil Umut Meler Alanyaspor için taç atışını işaret ediyor. Deplasman Takımı Rizespor yarı sahasına yerleşmiş durumda.

39'

Hakem autu gösteriyor. Ev sahibi takım kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

38'

Faul! deplasman Takımı rakip sahadan atışı kullanacak.

37'

Top auta çıkıyor. Rizespor oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

36'

Alanyaspor kendi yarı sahasında taç kullanacak.

36'

Çaykur Didi Stadyumu stadında, Qazim Laci sahanın sol köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

34'

Çaykur Didi Stadyumu stadında, Efecan Karaca sahanın sol köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

33'

Halil Umut Meler Rizespor lehine frikik veriyor. Ev sahibi takım kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

31'

Halil Umut Meler autu işaret ediyor. Ev sahibi takım kale vuruşu hazırlığında.

31'

Alanyaspor takımı sahanın sağ köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Efecan Karaca.

31'

Aut atışını kullanacak takımRizespor.

31'

Ui-jo Hwang şutunu çekiyor ancak isabet yok.

30'

Hakem Halil Umut Meler düdüğünü çalıyor ve ev sahibi takım yarı alanında faul veriyor. Rizespor kendi yarı sahasından atışı kullanacak.

29'

Çaykur Didi Stadyumu stadında, Alanyaspor takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.

28'

Korner kazanan takım Alanyaspor. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Efecan Karaca.

27'

Serbest vuruş! Halil Umut Meler Alanyaspor yarı alanında hücumda olan Rizespor lehine faul çalıyor.

26'

Alanyaspor rakip yarı sahada gol arıyor. Deplasman Takımı şimdi taç atışını kullanacak.

25'

Çaykur Didi Stadyumu Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Rizespor.

23'

Serbest vuruş! Alanyaspor rakip ceza sahası üzerinden frikik kullanacak.

21'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Alanyaspor atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

19'

Halil Umut Meler autu işaret ediyor. Ev sahibi takım kale vuruşu hazırlığında.

19'

Maçın hakemi Halil Umut Meler, Alanyaspor takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

17'

Top auta çıkıyor. Alanyaspor oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

16'

Alanyaspor kendi yarı sahasında taç kullanacak.

16'

Taç Alanyaspor takımının. Deplasman Takımı yarı alanından atışı kullanacak.

15'

Aut atışını kullanacak takım Rizespor.

13'

Halil Umut Meler taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Rizespor.

12'

Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Deplasman Takımı kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.

10'

Rizespor Alanyaspor yarı sahasında faul kazanıyor.

8'

Hakem autu gösteriyor. Ev sahibi takım kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

8'

Frikik! Çaykur Didi Stadyumu Stadı'nda rakip yarı alandan serbest vuruş kullanacak olan takım Alanyaspor.

5'

Kırmızı Kart! Rizespor takımında kırmızı kart gören oyuncu Giannis Papanikolaou.

5'

Hakem Halil Umut Meler Alanyaspor hücumunda düdüğünü çalıyor ve frikik veriyor. Deplasman Takımı rakip yarı alandan atışı kullanacak.

4'

Taç. Ev sahibi takım kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

2'

Rizespor kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Ev sahibi takım taç atışı kullanacak.

1'

Alanyaspor kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

1' Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor maçı başladı