TÜRK tarihçiliğinin en önemli isimlerinden biri olan Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın hayatını kaybetmesi Türkiye genelinde büyük üzüntüye neden oldu. İstanbul’da 6 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenilen Ortaylı’nın vefat haberi, akademi dünyası, siyaset ve yerel yönetimler başta olmak üzere birçok kesimde derin bir üzüntüyle karşılandı. Yıllar boyunca tarih bilimine yaptığı katkılar, kaleme aldığı eserler ve yetiştirdiği öğrencilerle Türkiye’nin kültürel ve akademik hayatında önemli bir değer olan Ortaylı’nın Alanya halkında da özel bir yeri bulunuyordu. Geçmiş yıllarda Alanya’da çeşitli konferanslara katılan Ortaylı, son olarak Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Alanyalılarla bir araya gelmişti. Ünlü tarihçi, yaptığı bir açıklamasında Alanya’daki hızlı betonlaşmaya dikkat çekerek şehrin bu haline üzüldüğünü, kentin doğal güzelliklerinin korunması gerektiğini vurgulamıştı.

ÇOK SAYIDA TAZİYE MESAJI GELDİ

Alanyalı önceki dönem Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, “Türk tarihçiliğinin kıymetli ismini Prof. Dr. İlber Ortaylı’yı kaybettik. Bilimi, birikimi ve yetiştirdiği nesillerle ülkemizin tarih, kültür ve düşünce hayatına önemli katkılar sunan Ortaylı’ya Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ise Ortaylı’nın tarih bilimine büyük katkılar sunduğunu belirterek, “Tarihçi, akademisyen ve duayen fikir insanı İlber Ortaylı’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Tarih bilimine yaptığı değerli katkılar, engin bilgi birikimi ve yetiştirdiği öğrencilerle ülkemizin kültür hayatında silinmez izler bırakan İlber Ortaylı Hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve bilim dünyamıza başsağlığı diliyorum. Milletimizin hafızasında saygın bir yer edinen kıymetli hocamızın aziz hatırası ve eserleri daima yaşayacaktır” dedi.

AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı da Ortaylı’nın yalnızca tarihi anlatan değil, düşünmeyi ve sorgulamayı öğreten bir bilim insanı olduğunu vurgulayarak merhuma Allah’tan rahmet diledi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ise, Ortaylı’nın eserleri ve yetiştirdiği öğrencilerle nesiller boyunca hatırlanacak bir bilim insanı olduğunu belirterek akademi camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim de Ortaylı’nın vefatının ardından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Çok üzgünüm. Canlı tarih kütüphanesi artık yok. Allah rahmet eylesin. Mekânın cennet olsun İlber Hocam. Seni çok özleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi