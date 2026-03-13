Edinilen bilgilere göre, Fatih Bulvarı’nda ilerleyen İETT otobüsü seyir halindeyken yaya Fatma Gündoğdu’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Gündoğdu, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak Gündoğdu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında otobüs sürücüsü Sezayi Akat gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifadesi alınan sürücü Sezayi Akat, sevk ve idaresindeki otobüsle seyir halindeyken yolda karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı bir çift gördüğünü anlattı. Hızının yaklaşık 20 kilometre civarında olduğunu söyleyen Akat, önce erkeğin karşıya geçerek refüjde durduğunu, ardından kadının geçmeye başladığını söyledi.

'SESİ DUYUNCA DURDUM'

Akat, kadının refüje ulaştığını düşündüğünü ancak aracın sol ön köşesindeki şase demirinin arkasının sürücüler için kör nokta oluşturduğunu belirterek, "Hiçbir otobüs o noktanın arkasındaki nesneyi göremez. Ben de Fatma hanımın refüje ulaştığını düşündüm. Aracın önünden gelen sesi duyunca hemen durarak aşağı indim. Fatma hanımın yerde yattığını gördüm. Hemen 112 ekiplerine haber verip yardım etmeye çalıştım" dedi. Yaklaşık 10 yıldır araç kullandığını belirten Akat, daha önce benzer bir olay yaşamadığını ve adli sicilinin temiz olduğunu belirterek serbest bırakılmasını talep etti. Şüphelinin avukatı Kemal Alparslan Aytemür ise müvekkilinin kaçma veya delil karartma şüphesinin bulunmadığını belirterek, araç içi kamera kayıtlarının incelenmesi halinde kusursuz olduğunun görüleceğini savundu ve serbest bırakılmasını istedi. Soruşturma sürüyor.