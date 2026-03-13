ALANYA Şoförler, Nakliyeciler, Otomobilciler Esnaf Odası, Ramazan ayı dolayısıyla üyelerine yönelik geleneksel iftar programını gerçekleştirdi. Program, oda binası önünde düzenlendi ve çok sayıda esnaf ile davetli katıldı.

BAŞKAN AKKAYA’DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Oda Başkanı Ali Akkaya, yaptığı konuşmada, “Geleneksel olarak düzenlediğimiz iftar yemeğimize katılan odamızın çok kıymetli esnaflarına ve değerli misafirlerimize sonsuz teşekkür ederiz” dedi.

ESNAFLAR RAMAZAN COŞKUSUNU YAŞADI

Katılımcılar, iftar sofrasında bir araya gelerek hem Ramazan’ın manevi atmosferini paylaştı hem de meslektaşlarıyla sosyal bağlarını güçlendirdi. Program, sohbet ve dua ile sona erdi. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi