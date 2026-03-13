Tokat’ta sabah saatlerinde meydana gelen deprem bölge genelinde hissedilirken, gün içinde bir sarsıntı daha kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Tokat’ın Niksar ilçesinde sabaha karşı meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından Erbaa ilçesinde de yeni bir sarsıntı yaşandı.

NİKSAR’DA 5.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre, saat 03.55’te Tokat’ın Niksar ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Tokat merkez başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

ERBAA’DA 3.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

Sabah saatlerinde yaşanan depremin ardından bölgede bir sarsıntı daha kaydedildi. AFAD verilerine göre saat 16.58’de Tokat’ın Erbaa ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 10.05 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, bölgede hafif şekilde hissedildi.