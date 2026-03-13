Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan için 13 Mart 2026 Cuma günü Alanya Cikcilli Hacıbaba Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi. Alanya’daki törene siyaset dünyasından, protokolden ve vatandaşlardan çok sayıda kişi katıldı.

Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı ve partinin genel merkez teşkilat yapısında da görev alan Alper Arıkan, geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi.

ALANYA’DA CENAZE TÖRENİNE YOĞUN KATILIM VARDI

Alanya’da düzenlenen cenaze töreninde cami çevresi ve mezarlık alanında yoğunluk oluştu. Kent siyasetinden isimler, parti temsilcileri, yakınları ve vatandaşlar Arıkan’a son görev için bir araya geldi.

Genç yaşta gelen ölüm haberi, özellikle Alanya siyaset çevresinde dikkat çekici bir üzüntü yarattı. Gün içinde hem partililerden hem de farklı siyasi çevrelerden taziye mesajları paylaşıldı. Ümit Özdağ başta olmak üzere parti yöneticilerinin ve farklı isimlerin başsağlığı mesajları sosyal medya paylaşımlarına da yansıdı.

DÜN VEFAT ETMİŞTİ

Arıkan’ın, evinde geçirdiği rahatsızlığın ardından hastaneye kaldırıldığı ve burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı yerel basın ve haber ajansı kaynaklarına yansıdı. İlk haberlerde ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirtildi.