Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emeklinin beklediği ödeme takvimi netleşti. 4A, 4B ve 4C kapsamındaki maaş ve 4 bin TL bayram ikramiyesi 14-19 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. Alanya ve Antalya’da bayram öncesi bütçe planı yapan emekliler için kritik takvim belli oldu.

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Ramazan Bayramı öncesi ödeme takvimi açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın duyurduğu takvime göre, emekli aylıkları ile bayram ikramiyeleri 14 Mart 2026 ile 19 Mart 2026 tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.

Bayramın 20 Mart Cuma günü başlayacak olması nedeniyle ödemelerin tamamı arefe öncesine sıkıştırıldı. Özellikle Alanya’da emekli maaşı ne zaman yatacak, Antalya’da bayram ikramiyesi hangi gün hesapta olacak soruları son saatlerde en çok aratılan başlıklar arasına girdi.

ÖDEMELER BAYRAMDAN ÖNCE TAMAMLANACAK

Açıklanan takvime göre 4A, 4B ve 4C emeklilerinin hem aylıkları hem de bayram ikramiyeleri bayram başlamadan önce hesaplarına geçmiş olacak. Böylece emekliler, 19 Mart Perşembe gününe kadar ödemelerini almış olacak.

Bu durum özellikle market, fatura, ilaç ve bayram alışverişi planlayan emekliler açısından önemli. Çünkü birçok kişi için bayram ikramiyesi sadece ek ödeme değil, doğrudan mutfak ve temel gider desteği anlamına geliyor.

4A, 4B VE 4C EMEKLİLER İÇİN ÖDEME TAKVİMİ NASIL?

Açıklanan resmi takvime göre ödeme planı şöyle:

4A (SSK) kapsamındaki emeklilerin maaş ve ikramiye ödemeleri 14, 15 ve 16 Mart tarihlerinde yapılacak.

4B (Bağ-Kur) kapsamındaki emeklilerin ödemeleri 17 ve 18 Mart tarihlerinde hesaplara yatırılacak.

4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emeklilerin ödemeleri ise 19 Mart tarihinde tamamlanacak.

Kısacası bayramdan hemen önce. Birçok emekli için en önemli detay tam da bu.

BAYRAM İKRAMİYESİ 4 BİN TL OLARAK UYGULANIYOR

2026 yılında emeklilere Ramazan Bayramı için 4.000 TL bayram ikramiyesi ödenecek. Aynı tutarın Kurban Bayramı’nda da verilmesiyle birlikte yıllık toplam ikramiye ödemesi 8.000 TL seviyesine ulaşacak.

Bayram ikramiyesindeki bu tutar, SGK mevzuatındaki düzenleme doğrultusunda uygulanıyor. Ancak emekliler açısından asıl mesele rakamın büyüklüğünden çok, ödemenin ne zaman hesaba geçeceği olmuş durumda.

RAMAZAN BAYRAMI 20 MART’TA BAŞLIYOR

Diyanet takvimine göre 2026 Ramazan Bayramı’nın 1. günü 20 Mart Cuma günü başlıyor. Arefe günü ise 19 Mart Perşembe. Bu nedenle ödeme takviminin 19 Mart’a kadar tamamlanacak olması, bayram öncesi hazırlık yapan emekliler için doğrudan önem taşıyor.

Özellikle Alanya ve Antalya gibi yaşam maliyetinin yüksek hissedildiği kentlerde, emeklilerin gözünü maaş günü kadar ikramiye günü de belirliyor. Pazar filesi, eczane masrafı, çocuklara harçlık... Hesap çoğu evde buna göre yapılıyor.

EMEKLİLERİN GÖZÜ HESAPLARDA OLACAK

Açıklanan takvim sonrası şimdi gözler bankalara ve hesap hareketlerine çevrildi. Ödemelerin, emeklilerin tahsis ve statü durumuna göre belirtilen günlerde peyderpey hesaplara geçmesi bekleniyor.

Bayram öncesi emekli maaşı ve ikramiye ödeme tarihleri 2026 araması yapan vatandaşlar için özet tablo net: 14 Mart’ta başlayacak ödeme süreci, 19 Mart’ta sona erecek.