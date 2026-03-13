ALANYA'NIN önemli tarım bölgelerinden Kestel ve Mahmutlar’da üreticiler, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün sulama kanalını kapatma kararıyla büyük bir şok yaşadı. Bölgedeki tarım arazilerine su sağlayan açık kanal hattının kalıcı olarak kapatıldığının bildirilmesi, üreticiler arasında paniğe neden oldu. CHP Alanya Belediye Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Avukat Haydar Uyar, karara sert tepki göstererek bunun tarımsal üretim için ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi. Uyar, mevcut kanal üzerinden 640’tan fazla üreticinin sulama yaptığını ve muz, avokado, narenciye ile yeni dünya bahçelerinin de bulunduğu yaklaşık 4 bin dönümlük tarım arazisinin susuz kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Kararın zamanlamasına ve uygulanış biçimine de tepki gösteren Uyar, “İnsanlar yaz ayları yaklaşırken su beklerken; hiçbir uyarı yapmadan, hiçbir alternatif sulama olanağı yaratmadan yapılan bu girişim devlet geleneğine yakışmamıştır. Bu iş, üreticiye ve çiftçiye tuzak kurmaktır” dedi.

'BİRÇOK ÜRÜNDE SULAMA MEYSİMİNDEYİZ'

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe de Kestel–Mahmutlar açık kanal sulama hattının bölgedeki yüzlerce üretici için hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Göktepe, üretimin devamlılığı ve çiftçilerin mağdur olmaması için sulama hattının yeniden hizmete açılmasını talep ettiklerini belirtti. Göktepe, “Birçok üründe sulama mevsimindeyiz. Su veremezsek ciddi bir rekolte kaybı olacak. Su varsa üretim vardır. Üretim varsa gıda güvenliği ve bereket vardır” ifadelerini kullandı.

