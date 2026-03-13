Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kız öğrencisine yönelik cinsel istismar iddiası ile yargılanan kadın öğretmen hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Davada sanık için toplam 21 yıla kadar hapis istendi.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde görülen davada, bir kız imam hatip lisesinde görev yaptığı belirtilen kadın müzik öğretmeni A.G. hakkında yürütülen yargılamada yeni bir aşamaya geçildi. Cumhuriyet savcısı, dosyaya sunduğu esasa ilişkin mütalaada sanığın “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” ve “cinsel taciz” suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Dosyadaki iddiaya göre olay, 2024 yılında Gölcük Kız İmam Hatip Lisesi’nde gündeme geldi. O dönem 14 yaşında olduğu belirtilen öğrencinin öğretmeni tarafından istismara uğradığı yönündeki şikayet sonrası okul yönetimi suç duyurusunda bulundu. Ardından Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

DAVADA 4’ÜNCÜ CELSE GÖRÜLDÜ

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın son duruşmasına tutuksuz yargılanan sanık A.G., mağdur öğrencinin anne ve babası ile taraf avukatları katıldı. Sanık öğretmen savunmasında suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme tutanaklarına ve yerel basına yansıyan bilgilere göre sanık, kendisine yöneltilen iddiaların kurgu olduğunu öne sürdü. Dosyada ise savcılık, sanığın mağdura yönelik cinsel amaçlı temaslarda bulunduğu ve taciz eylemleri gerçekleştirdiği kanaatine yer verdi.

SAVCILIK MÜTALAASINDA HANGİ CEZALAR İSTENDİ?

Esasa ilişkin mütalaada savcı, sanığın çocuğun cinsel istismarı suçundan 10 yıldan 18 yıla kadar, cinsel taciz suçundan ise 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Böylece toplam ceza talebi 21 yıla kadar çıktı.

Bu tür davalarda nihai kararı mahkeme veriyor. Yani savcının mütalaası hüküm anlamına gelmiyor; karar, savunmalar ve delillerin değerlendirilmesinin ardından açıklanacak. Bazen kamuoyunda bu ayrım gözden kaçıyor. Oysa yargılamanın en kritik kısmı tam da burada.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, taraf avukatlarına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre verdi. Bu nedenle duruşma ileri bir tarihe ertelendi. Dosyada yargılama süreci devam ediyor.

Çocuklara yönelik istismar iddiaları içeren davalarda hem adli sürecin hassasiyeti hem de mağdurun kimliğinin korunması ayrı önem taşıyor. Bu nedenle haberde öğrencinin kimliğini açığa çıkarabilecek herhangi bir ayrıntıya yer verilmedi.