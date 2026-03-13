Alanya Belediyesi, Oba Mahallesi 650 ada 1 parsele verilen yapı ruhsatıyla ilgili ortaya atılan imar kayırma iddiaları sonrası yazılı açıklama yaptı. Belediyeden yapılan açıklamada, ruhsat işleminin mevzuata uygun olduğu savunuldu.

Alanya’da son günlerde Oba sahilindeki bir inşaat projesi üzerinden yürüyen tartışma, belediyenin yaptığı yazılı açıklamayla yeni bir aşamaya taşındı. Bazı basın organlarında ve internet sitelerinde yer alan haberlerde, Oba Mahallesi 650 ada 1 parseldeki yapı ruhsatı için imar planına aykırılık, ruhsat iptal talebi ve belediyenin farklı dönemlerde çelişkili görüş verdiği yönünde iddialar gündeme gelmişti. Bu iddiaların ardından Alanya Belediyesi, kamuoyuna yönelik bir basın açıklaması yayımladı.

BELEDİYE: RUHSAT TÜM İNCELEMELER SONRASI VERİLDİ

Belediye açıklamasında, söz konusu parsel için düzenlenen yapı ruhsatının 3194 sayılı İmar Kanunu, ilgili yönetmelikler ve yürürlükteki imar planı hükümleri çerçevesinde, tüm teknik ve hukuki incelemeler yapılarak verildiği belirtildi. Açıklamada, ruhsat işleminin mevzuata tam uygun olduğu vurgulandı.

Belediye ayrıca, arsa sahibinin bir süre önce ruhsatın iptali için dilekçe verdiğini, ancak kısa süre sonra yine aynı kişi tarafından bu talepten vazgeçildiğinin yeni bir dilekçeyle bildirildiğini duyurdu. Kuruma göre bu tablo, taraflar arasında belediyeden bağımsız bir ticari ve özel hukuk uyuşmazlığı bulunduğunu gösteriyor.

İDDİALARDA NELER VARDI?

Gündeme gelen haberlerde, Oba sahilinde yapımı süren projeye hem komşu parsel sahiplerinin hem de arsa sahibinin itiraz ettiği öne sürüldü. İddialara göre arsa sahibi belediyeye başvurarak yapı ruhsatının iptalini ve inşaatın durdurulmasını talep etti; buna rağmen hafriyat ve inşaat faaliyetleri sürdü. Aynı haberlerde, belediyenin 2023 yılında aynı taşınmaz için “çekme mesafeleri nedeniyle emsal hakkı kullanılamaz” yönünde görüş verdiği, 2025 yılında ise ruhsat düzenlediği ileri sürüldü.

Yine bu yayınlarda, projede arsa sahibinin pay oranının sözleşmedeki yüzde 65 seviyesinden daha düşük gösterildiği, komşu parsellerin de imar planına aykırılık gerekçesiyle dava açtığı öne sürüldü. İddialar arasında, azami inşaat alanı ve kat sayısı bakımından plan hükümlerine uyulmadığı savı da yer aldı.

“BELEDİYEYİ HEDEF ALAN YAYINLAR” TEPKİSİ

Alanya Belediyesi açıklamasında, bazı haberlerde konunun gerçek mahiyetinin araştırılmadan belediyenin hedef alındığını savundu. Açıklamada, taraflar arasındaki çelişkili dilekçelerin esas alınarak yapılan yayınların kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşıdığı ifade edildi.

Belediye, tüm imar ve ruhsat işlemlerinin şeffaf ve hukuka uygun şekilde yürütüldüğünü belirtirken, gerçeğe aykırı olduğu değerlendirilen ve kamu kurumlarını zan altında bıraktığı düşünülen haberlerle ilgili yasal hakların saklı tutulduğunu da bildirdi.

Bu tartışma Alanya’da yalnızca bir ruhsat dosyası olarak görülmüyor. Oba sahil bandındaki yapılaşma, kentte yaşayanların günlük hayatını, bölgedeki yoğunluğu ve kıyı hattının geleceğini doğrudan ilgilendiriyor. O yüzden dosya, sadece taraflar arasındaki hukuki çekişme değil; aynı zamanda Alanya’da imar kararlarının nasıl uygulandığı sorusunu da yeniden gündeme taşıdı.

Bir yandan da ortada devam eden bir itiraz süreci ve karşılıklı suçlamalar var. Dosya burada bitmiş görünmüyor.

DAHA ÖNCE DE AYNI PARSEL GÜNDEME GELMİŞTİ

Söz konusu 650 ada 1 parsele ilişkin tartışmalar yeni değil. Alanya Belediyesi’nin eski meclis kararlarında da bu parsele yönelik plan notu ve imar değerlendirmelerinin geçmiş yıllarda gündeme geldiği görülüyor. Belediye arşivinde yer alan bir meclis kararında, Oba Belediyesi döneminde bu parsele ilişkin hazırlanan ilave plan notu tadilatının, yönetmelik değişikliği nedeniyle uygun görülmediği kayda geçti.