Konya’da yaşanan olayda, akran zorbalığı iddiasıyla okula gelen 20 yaşındaki milli haltercinin iki öğrenciye saldırdığı öne sürüldü. Olay sonrası gözaltına alınan sporcu ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Konya’nın Selçuklu ilçesinde yaşanan akran zorbalığı iddiası, okul koridorlarında şiddete dönüşen bir olayla gündeme geldi. İddiaya göre 20 yaşındaki milli halterci S.B.K., kardeşine zorbalık yapıldığı gerekçesiyle okula giderek iki öğrenciye saldırdı.

Olay, 3 Şubat günü Feritpaşa Mahallesi Güvence Sokak’ta bulunan Adnan Hadiye Sürmegöz Ortaokulu’nda yaşandı. Okulda eğitim gören 14 yaşındaki İ.K., sınıf arkadaşı E.B.İ.’nin kilosuyla ilgili kendisiyle alay ettiğini ailesine anlattı. Bunun üzerine İ.K.’nin annesi ve ağabeyi S.B.K., okul yönetimiyle görüşmek üzere okula gitti.

OKUL KORİDORUNDA GERGİNLİK ÇIKTI

İddiaya göre S.B.K., annesi okul müdürüyle görüşme yaptığı sırada koridorda bekleyen öğrenci E.B.İ. ile karşılaştı. İkili arasında kısa sürede tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.B.K.’nin öğrenciye yumruk ve tekmeyle saldırdığı öne sürüldü.

Kavgayı fark eden nöbetçi öğretmen tarafları ayırmaya çalıştı. Bu sırada E.B.İ.’nin ikiz kız kardeşi de olaya müdahale etti. İddiaya göre S.B.K. bu kez kız öğrenciye de yumruk attı.

MİLLİ SPORCU GÖZALTINA ALINDI

Okul yönetimi ve öğretmenlerin araya girmesiyle kavga sona erdi. Olayın ardından okula çağrılan polis ekipleri, milli halterci S.B.K.’yi gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan sporcu daha sonra serbest bırakıldı.

S.B.K.’nin 17 yaşındayken halterde Avrupa şampiyonluğu kazandığı öğrenildi.

OKUL MÜDÜRÜ: “ODAMDA ANNESİYLE GÖRÜŞÜRKEN SALDIRMIŞ”

Okul Müdürü R.Ş., olayla ilgili polise verdiği ifadede, öğrencinin annesiyle müdür odasında görüştüğü sırada koridordan gürültüler geldiğini söyledi.

Müdür R.Ş., ifadesinde şu bilgileri verdi:

“Öğrencimizin annesi kızına akran zorbalığı yapıldığını söyleyerek odama geldi. Konuyu rehber öğretmen ve müdür yardımcısıyla birlikte değerlendireceğimizi söyledim. Bu sırada koridordan bağrışmalar geldi. Kameradan baktığımda kargaşa olduğunu gördüm ve hemen dışarı çıktım.”

R.Ş., koridorda yaşanan kavgaya müdahale ettiklerini ve saldırıyı gerçekleştiren kişiye okul içinde bu şekilde hareket etmenin yanlış olduğunu söylediğini belirtti.

OKULLARDA AKRAN ZORBALIĞI TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Konya’daki olay, Türkiye’de son dönemde sıkça tartışılan okullarda akran zorbalığı ve şiddet olaylarını yeniden gündeme taşıdı. Eğitim uzmanları, bu tür durumlarda ailelerin ve okul yönetimlerinin süreci resmi yollarla çözmesi gerektiğini vurguluyor.

Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.