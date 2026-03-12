Telegram’da yayılan görüntüler kısa sürede gündem oldu. İstanbul’da çekildiği iddia edilen videoda bıçaklı bir kişinin bir genci tehdit ederek para istediği anlar sosyal medyada büyük tepki topladı.

Telegram gruplarında paylaşılan ve kısa sürede farklı platformlara yayılan görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İstanbul’da çekildiği iddia edilen görüntülerde bıçaklı bir kişinin bir genci tehdit ederek para göndermesini istediği anlar yer aldı.

Videonun nerede ve ne zaman çekildiği henüz resmi olarak doğrulanmış değil. Ancak görüntüler sosyal medya kullanıcıları arasında hızla yayılırken, birçok kişi olayın İstanbul’da gasp ve tehdit girişimi olabileceğini öne sürüyor.

BIÇAKLA TEHDİT EDEREK PARA İSTEDİ

Görüntülerde kapalı bir alanda bulunan bir kişinin elinde bıçakla bir genci tehdit ettiği görülüyor. Yanında bir kadının da bulunduğu şüpheli, karşısındaki kişiden para göndermesini istiyor.

Videoda şüphelinin gence yönelik olarak “7 sene kesinleşmiş cezam var, firarım. Sana bunu takarım, 3 yıl daha eklerim” şeklinde sözler söylediği duyuluyor. O anlar sosyal medyada büyük tepki çekti.

Görüntülerde tehdit edilen gencin üzerindeki kıyafetlerin çıkarılmış olduğu da dikkat çekiyor. Videoyu izleyenler özellikle bu bölümdeki görüntülerin tehdit ve psikolojik baskı içerdiğini ifade ederek yetkililerin konuyu araştırması gerektiğini savundu.

GAYRETTEPE'NİN ADRESİNİ SORDULAR

Videonun devamında görüntülerde yer alan iki kişinin dışarı çıktığı görülüyor. Şahısların yoldan geçen bir vatandaşa Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’nün adresini sorduğu anlar da kayıtlara yansıyor.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından birçok kullanıcı olayın gerçek olup olmadığı ve İstanbul’da bıçaklı tehdit görüntülerinin nerede çekildiği sorusuna yanıt aramaya başladı.

Şu ana kadar olayla ilgili resmi makamlardan doğrulanmış bir açıklama yapılmadı. Görüntülerin gerçekliği ve olayın detaylarına ilişkin inceleme yapılıp yapılmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

Bazı kullanıcılar ise görüntülerin bir tür sosyal medya şantajı veya zorla para isteme girişimi olabileceğini öne sürüyor.

Bir izleyici yorumunda “Bunu izlerken insan gerçekten donup kalıyor. Böyle bir şey nasıl olur?” diye yazmış. Açıkçası videoyu gören birçok kişi aynı şeyi söylüyor.

Şimdilik net olan tek şey şu: görüntüler kısa sürede yayıldı ve herkes aynı soruyu soruyor… Biz az önce ne izledik?