Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu, motosiklet tutkunlarının katılımıyla düzenlenecek özel bir kortejle yaşanacak. Motosiklet Sürüş Eğitim Federasyonu (MOSEF) Antalya İl Başkanı Murat Pektaş'ın yaptığı açıklamaya göre, etkinlik için tüm hazırlıklar tamamlandı ve vatandaşlar korteje davet edildi.

Organizasyon planlamasına göre katılımcılar, saat 19.00'da Antalya Atatürk Kültür Merkezi (AKM) otopark alanında bir araya gelecek. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından saat 20.00'de hareket edecek olan grup, sürüşü Muratpaşa Belediyesi Kent Meydanı'nda tamamlayacak.

KORUYUCU EKİPMAN VE BELGE ŞARTI

Sürüş güvenliğini en üst düzeyde tutmayı hedefleyen organizasyonda, sürücü ve artçıların tam koruyucu ekipman kullanması zorunlu kılındı. Kask veya koruyucu kıyafeti eksik olan katılımcılar sürüşe dahil edilmeyecek. Aynı zamanda sürücülerin geçerli motosiklet ehliyetine, araçların ise güncel muayene ve zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçesine sahip olması gerekecek. Alana ATV dahil olmak üzere motosiklet sınıfı dışında hiçbir araç alınmayacak.

KORTEJDE HANGİ KURALLAR GEÇERLİ OLACAK?

Etkinlik boyunca görsel bir bütünlük sağlanması amacıyla seyir halindeyken sadece Türk bayrağı ve MOSEF flaması kullanılabilecek. Korteje destek veren sivil toplum kuruluşları, dernekler ve motosiklet kulüpleri ise kendi kurumsal bayrak veya pankartlarını yalnızca toplanma ve varış noktalarında sergileyebilecek.

Öte yandan organizasyonun sorunsuz ilerlemesi için güvenlik önlemleri de artırıldı. Sürüş esnasında trafik kurallarını ihlal eden veya diğer katılımcıların güvenliğini tehlikeye atan kişiler, görevli emniyet komitesi tarafından tutanak altına alınarak ilgili resmi kurumlara bildirilecek.